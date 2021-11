Es dürften mit die letzten Tage gewesen sein, an denen man in Wärme und Sonnenschein der spätherbstlichen Stadt entfliehen und Bergluft, See-Atmosphäre oder Wald-Stimmung in sich aufnehmen konnte. Wer es nicht bis vor die Tore Münchens schaffte, konnte die bunten Farben sogar auf den großen Ausfallachsen genießen, wie hier auf der Schwabinger Ungererstraße. Am Allerheiligen-Feiertag kippte dann das Wetter schon, nun soll erst einmal November-Grau herrschen.