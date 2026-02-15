Auf Herbert können sich die meisten Paare einigen, vielleicht nicht beim Namen des nächsten Kindes, aber sicher beim gemeinsamen Abendprogramm am Valentinstag. Einen unpeinlicheren Schnulzensänger findet man weit und breit nicht. Der Herbert ist an diesem Abend in der Olympiahalle ganz besonders „liebestoll“, „überwältigt“ von seinem Publikum, ja, „schön, dass es euch gibt“, wanzt er sich wie üblich charmant ran im Kuschelklassiker „Halt mich“.