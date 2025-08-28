Plötzlich hat es geraschelt. Überall. Direkt neben der Musikerin Alexandra Cumfe. Hinter ihr. Vor ihr. Am Boden, nicht in den Bäumen. Dann wären es Affen gewesen. Ungefährlich. Jaguare? Treten nicht in größeren Gruppen auf. Trotzdem hatte die Musikerin kurz Angst. Blieb stehen. Wollte keinen Lärm verursachen. Nicht auf sich aufmerksam machen.
„Her tree“ – elektronische Musik aus dem RegenwaldWenn Brüllaffen Popstars werden
Lesezeit: 5 Min.
Für die Popmusik von „her tree“ kommen keine gewöhnlichen Instrumente zum Einsatz – sondern Kaimane, Riesenotter, Brüllaffen und Singvögel aus dem peruanischen Dschungel. Wie das klingt? Modern. Und wie Björk.
Von Michael Bremmer
