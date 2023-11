In seiner Zeit-Kolumne "Klug weiß es" offenbarte Gereon Klug Woche für Woche die großen Geheimnisse der Popgeschichte. Ganz egal, ob es dabei um die "Power" von Axl Rose oder den Grund für die Wiedervereinigung von Blur ging: Der Hamburger Journalist, Autor, DJ, Tourmanager (Studio Braun, Rocko Schamoni) und Song-Erfinder (unter anderem für Deichkind) wusste Bescheid und auch, wie man diese Weisheiten in unterhaltsame Texte packt. Seit Anfang Oktober gibt es Klugs Kolumnen unter dem Titel "Die Nachteile von Menschen" in Buchform, ergänzt durch zuvor unveröffentlichte Texte. Am 20. November stellt er es mit einer Lesung im Heppel & Ettlich in München vor.