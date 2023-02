Von Bernhard Blöchl

Sie ist eine Weltenbummlerin, musikalisch, poetisch, buchstäblich. In München geboren und aufgewachsen, hat Henny Herz Australien, Amerika und Kanada bereist und bespielt. Professionelle Impulse hat sie sich auch an der Popakademie in Mannheim geholt, und zuletzt haben sie und ihre Bandkollegen sich in einem ehemaligen Wirtshaus im bayerisch-schwäbischen Obergriesbach zurückgezogen, um in unverstellter Umgebung ein organisches und möglichst ungeplantes Album aufzunehmen.

"Two Colors To Combine", der Nachfolger vom Debütalbum "Back Into Space", ist ein intimer Schmeichler in zwölf Etappen, die Musik atmet Folk und Soul, ein bisschen Jazz, ganz viel Herz. Im Vordergrund stets: der ausdrucksstarke und doch in sich gekehrte Gesang von Henny Herz. Wer die Singer-Songwriterin je live erlebt hat, schätzt die intensive Melancholie, die traumwandlerische Poesie mit wunderbaren Zeilen wie diesen: "Kiss Me With Words!". Das Release-Konzert in der Milla dürfte sphärisch werden.

Henny Herz, CD-Release-Konzert, Do., 16. Feb., 20 Uhr, Milla Club, Holzstr. 28; außerdem als Gast bei Gerd Baumanns "b Parade", Mi., 22. Feb., 20 Uhr, Lustspielhaus, Occamstr. 8, Infos unter www.hennyherz.com