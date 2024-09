Von Thomas Becker

Alle Fans der Mittags-Wiesn wissen: Wenig bis fast gar nichts geht über ein schön knusprig gebratenes Hendl draußen in einem der Wiesn-Biergärten, selbstredend begleitet von einem kühlen Hellen und ganz vielleicht noch von einem kleinen Kartoffel-Endivien-Salat, aber der ist fakultativ. Protagonist in diesem Ideal-Szenario ist aber ganz klar die Hälfte eines Giggerls, trotz seines mittlerweile exorbitanten Preises nahezu kultisch verehrt, beinahe schon überhöht, Inbegriff der maximal geerdeten Wiesn-Cuisine. Fragt man jedoch einen Experten, was denn dieses Wiesn-Hendl vom herkömmlichen halben Hähnchen unterscheidet, sagt der: „Eigentlich nur die Stimmung und die Atmosphäre, in der man es verzehrt. Das Tier an sich ist ja dasselbe.“ Sagt Harry Stilp, 47, Hendlbrater im Schottenhamel-Zelt seit nunmehr 20 Jahren.