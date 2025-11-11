Ständig wird gemeckert. Dabei geht es auch anders, sagt der Rentner Helmut Schmidt. Ein Gespräch über die Wirkung eines „Bitte lächeln!“-Buttons, kleiner Gesten und die Frage, warum Freundlichkeit auch missverstanden werden kann.

Helmut Schmidt, 75, aus Freiham will die Stadt ein Stück freundlicher machen. Der ehemalige Sozialarbeiter hat eine Rikscha zu einem Infostand umgebaut, an dem er sich für ein freundliches Miteinander einsetzt. Die Wirkung ist verblüffend, erzählt er vor dem Weltfreundlichkeitstag am 13. November.