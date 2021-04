Detailansicht öffnen Hat mit seiner Strauß-Satire eine heftige Debatte über "Blackfacing" und Rassismus ausgelöst: Der Kabarettist Helmut Schleich. (Foto: Arnulf Hettrich/Imago)

Subtiler Sketch

Der subtile Sketch über "Maxwell Strauß" im Schleich-Fernsehen fällt der Cancel Culture des Bayerischen Rundfunks (BR) zum Opfer - und es gibt keinen Aufschrei in der Hultschiner Straße! Hat wirklich niemand bemerkt, dass Schleich da ein höchst subtiles Polit-Spiel gemacht hat, den ehemaligen togolesischen Machthaber Eyadéma und den Marox-Skandal (remember?) mit seinem Strauß aus gegebenem Anlass in die Gegenwart gebeamt hat? Dass hier das Blackfacing unabdingbarer Teil der Satire ist, einfach sein musste? Es ist nie zu spät für ein Aufwachen. Sibylle Storkebaum, München

Empörungsüberschuss

Die sich auch am Beispiel von Helmut Schleichs Figur des "Maxwell" entsponnen habende Diskussion ist exemplarisch und leidet an einer mangelnden Argumentationstiefe bei gleichzeitigem Empörungsüberschuss. Ist Helmut Schleich ein Rassist? Vermutlich nicht. Bedient seine Bühnenfigur des "Maxwell" rassistische Stereotype? Vermutlich ja. Entlarvt jedoch genau diese Figur eines schwarz geschminkten weißen Mannes die Mechanismen global gültiger, transnationaler Machtusurpation? Ganz sicherlich.

Die vermeintlich rassistische Intention des Blackfacings wird stets auf die Tradition der "Minstrel Shows" zurückgeführt. Eine Tradition, die es aber in Europa so gar nicht gibt. Vielmehr existiert jedoch eine vielgestalte und deutungsoffene theatrale Überlieferung, etwa der Signatur der gesellschaftlichen Außenseiterstellung vermittels dunkler Schminke. Wer jemals der berühmten Othello-Inszenierung von Peter Zadek ansichtig geworden ist, in welcher Ulrich Wildgruber seine schwarze Farbe im Laufe der Vorstellung immer mehr auf Eva Matthes verteilt, erkennt vielleicht die Komplexität dieses theatralen Zeichens. Beide Figuren werden im Laufe des Stückes komplett zerstört, und die verschmierte, verschwitzte Farbe macht dies deutlich. Hier einfach primitiven Rassismus zu diagnostizieren, verkennt die theatrale Semantik zur Gänze.

Ob nun freilich jede Laienschauspieltruppe, in der sich irgendwer Schuhcreme ins Gesicht schmiert, stets auch diese volle Komplexität mitdenkt, sei dahingestellt. Jedoch grundsätzlich jede Form von Änderung der Hautfarbe in die Tradition rassistischer Minstrel Shows zu stellen, ist nicht weniger unterkomplex. Dabei wird einfach die Ausdifferenzierung der Maske in der europäischen Theatergeschichte zur Gänze negiert. Das mediale Phänomen markiert jedoch nur eine Seite dieser sehr gewollten Skandalisierung. Die medienbezogene Macht und Präsenz der sich selbst als moralisch überlegen Wähnenden ist immens und ihre Wirkmächtigkeit kaum zu unterschätzen. Dabei führt ihr Vorgehen, den als toxisch erkannten alten weißen Mann aufgrund seines Soseins vom Diskurs auszuschließen, letztlich doch nur zu einem immer dogmatischer werdenden Lagerdenken. So mancher, sich selbst bislang liberal und weltoffen Meinende, mag dann resigniert feststellen: "Na gut, dann bin ich halt Rassist!" Und Nein! Das Fortschreiten des gesellschaftlichen Diskurses in Richtung immer größerer Empörungsstürme ist nicht unbedingt und zwangsläufig, auch wenn der neue Goldstandard der Aufmerksamkeitsökonomie dies zu fordern scheint. Utz Hermann Lodensack, München

Künstlerische Zivilcourage

Noch widerlicher als die völlig überzogenen Reaktionen der hysterischen Netzgemeinde auf Helmut Schleichs köstliche Satire finde ich das liebedienerische Anwanzen an den BR der Kollegen Springer und Krebs. Kollegenschelte geht gar nicht. Beiträge zum Fremdschämen. Vielleicht bekommen die beiden extra Sendeminuten für so viel devotes Pfötchengeben. Da lob ich mir die Luise und den Sigi (Kinseher und Zimmerschied; d. Red.), die so viel Mumm und künstlerische Zivilcourage haben, dem Helmut ohne Wenn und Aber beizustehen. Fazit: Die drei Letztgenannten werd ich mir sehr gern weiter ansehen/anhören; die beiden Einschleimer - um das in Anlehnung an Karl Lagerfelds Bonmot über Heidi Klum zu sagen - kenne ich gar nicht. Der Spruch Sigi Zimmerschieds wird sich unter der neuen Intendantin wohl bewahrheiten, wie es aussieht: "Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Wer sich entschließt, Satire beim BR zu machen, auch." Friedrich Strasser, Regensburg

Eine gewisse BR-Tradition

In früheren Zeiten hat der BR aus CSU-parteipolitischen Gründen nicht genehme Sendungen zensiert oder sich aus der ARD komplett ausgeschaltet (zum Beispiel beim "Scheibenwischer" von und mit Dieter Hildebrandt, 1986), und heute zensiert der BR wegen des sogenannten Mainstreams. Ich möchte hier nicht auf die historisch/politischen Hintergründe des "schwarzen" Strauß und seiner Afrika-Politik eingehen. Aber, wer nur einigermaßen Kenntnis davon hat, lacht über die Szene von Helmut Schleich und den "schwarzen Strauß-Sohn", und nicht über einen schwarz angemalten Menschen. Der inzwischen in fast allen Medien verbreitete Meinungsabsolutismus der selbsternannten Identitätsgruppen und Betroffenheits-Cliquen ist der Tod von Kabarett, Satire, ja des Humors an sich. Wie ist das mit unserer viel beschworenen "Meinungsfreiheit", wenn Kabarettisten sich zigmal überlegen, was sie noch sagen oder gar denken dürfen, ohne in eine moralisch minderwertige Ecke gestellt zu werden? Ich hoffe, dass der Humor nicht ganz untergeht. Herbert Becke, Garching

Charlie Hebdo, Böhmermann - und jetzt so hasenfüßig?

Erinnern wir uns noch an Charlie Hebdo und Jan Böhmermann? Damals hieß es noch, Satire dürfe alles und es ginge schließlich um die Freiheit der Kunst. Klar, "Black Lives Matter" war damals noch nicht in Mode, außerdem ging es damals ja "nur" gegen die Gefühle von Muslimen. Der Sketch von Helmut Schleich richtet sich nicht gegen Menschen mit dunkler Hautfarbe, sondern ist ein Stich gegen Franz Josef Strauß und das Machtgehabe von Potentaten, von denen es halt in Afrika doch etliche gibt. Wenn der BR den Maxwell-Sketch schon so ungehörig findet, frage ich mich, warum Kabarettsendungen ausgestrahlt werden, wo sich Männer als lächerliche Frauen verkleiden. Vielleicht ist es sogar diskriminierend, wenn Junge tatterige Alte mimen, oder wenn gesunde Menschen Behinderte im Rollstuhl darstellen? Dürfen wir überhaupt noch in die Rolle eines Anderen schlüpfen? Ich überspitze absichtlich, denn es ist nur ein kleiner Schritt von der Maxwell-Nummer zu weiteren Denk- und Handlungsverboten, zumal in einer Zeit, in der einer weißen Übersetzerin das Recht auf das Übersetzen von Texten einer schwarzen Autorin abgesprochen wird. Was mich jedoch am meisten bestürzt, sind - mit Ausnahme von Sigi Zimmerschied - die angepassten, selbstgerechten, überheblichen Stellungnahmen der befragten bayrischen Kabarettisten. Humor geht anders. Margarita Karger, Aßling