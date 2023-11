Ist der Kabarettist Helmut Schleich auf einem Auge blind? Kann man so nicht sagen.

Von Oliver Hochkeppel

War das jetzt das auf der Homepage verkündete "neue Solo-Programm 2023", das Helmut Schleich am Mittwoch im Lustspielhaus gespielt hat? Das lässt sich mit dem Titel beantworten: "Kann man so nicht sagen." Denn Schleich möchte weg von einem festen Programm, stattdessen rund um ein paar Eckpfeiler immer mal andere Nummern und Aktuelles einbauen. Ähnlich wohl, wie das Volker Pispers unter dem Titel "Bis neulich" machte und Hagen Rether unter dem Titel "Liebe" macht. Ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, ohne Premiere gibt es freilich auch keine Premierenkritiken. Bleibt also eine Momentaufnahme.