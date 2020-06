Dreißig Auftritte abgesagt, die beiden älteren Kinder muss er nun auch wieder mit durchfüttern, so lange ihre Jobs im Lustspielhaus ausfallen - die Corona-Krise nagt auch an Helmut Schleichs Ersparnissen und Nerven. Bis er am 5. Juli vor Mini-Publikum auf dem Domplatz in Passau wieder auftreten kann, habe er immerhin noch seine TV-Auftritte und die Bayern-2-Kolumne, sagt der Kabarettist. Da gehe es ihm besser als vielen Kollegen, für die er sich in der Initiative "Kultur-Rettungsschirm Bayern" engagiert.