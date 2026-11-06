Ums Sehen und Gesehenwerden ging es schon immer in dieser Stadt, das wusste niemand besser als der „Monaco Franze“ . Der wohl Münchnerischste aller Münchner Serienhelden hatte es im Laufe seines Lebens von der Schwanthalerhöhe ins feine Schwabing geschafft, er war ewiger Freiheitssucher, Flaneur und Verführer zugleich. Für ihn gab es immer viel zu sehen, er selbst wollte aber auch gesehen werden: In den von ihm besuchten Nachtlokalen etwa oder bei Nachmittagsausflügen im Englischen Garten.

Und gesehen wurde der Monaco, vor allem im Fernsehen: Die zehnteilige Serie von Helmut Dietl war in ihrem Erscheinungsjahr 1983 ein großer Erfolg, dieser erscheint in der Retrospektive noch viel größer. Kaum eine andere Serie wird vom Publikum so sehr geliebt, kaum eine andere so oft wiederholt.

„Spatzl, schau wia i schau“, sang der Franze-Darsteller Helmut Fischer damals, im Zuge des Fernseherfolgs versuchte er es auch mit einer Gesangskarriere. Das klappte nicht ganz so gut, das Lied schaffte es nie in die Hitparaden. Was auch an den etwas holprigen Lyrics des Lieds liegen mag: „Spatzl, schau wia i schau, recht viel treuer schaut kein Schaf / Spatzl, du kannst sicher sein, ab morgen bin ich brav.“ Sein Image als Herzensbrecher und Hallodri festigte er damit trotzdem, das Publikum konnte oder wollte gar nicht mehr zwischen Schauspieler und Serienfigur unterscheiden. Am 15. November wäre der große Münchner Volksschauspieler Helmut Fischer 100 Jahre alt geworden, er starb im Jahr 1997.

Der Bayerische Rundfunk ehrt ihn mit einem „Tatort“ aus den Siebzigerjahren, zwei „Monaco Franze“-Folgen aus den Achtzigern und einem Fernsehfilm aus den Neunzigern („Der Unschuldsengel“). Hinzu kommen Interviews, Dokus und Hörfunk-Hommagen.

Auch das Bergson bietet ein vielfältiges Programm an anlässlich des 100. Geburtstags von Helmut Fischer: Das Kunstkraftwerk in Aubing präsentiert von 7. November an in der Bergson Gallery eine Ausstellung des Fotografen Michael von Hassel. Dieser hat sich für eine Fotoserie den Monaco Franze als Thema gesetzt, den Franze, sein Spatzl oder den Kopfeck Manni sucht man auf den Bildern aber vergeblich. Er hat die Originalschauplätze der Serie fotografiert, man sieht das Dallmayr-Haus, die Oper, den Monopterus, das Palais Bernheimer oder die Bavaria auf der Theresienwiese. Es sind fotografische Langzeitbelichtungen, man erkennt Lichtspuren und Bewegungen, so kann man die Zeit auch festhalten.

Hier kaufte der Monaco Franze Feinkost ein: das „Delikatessenhaus Dallmayr“, in Langzeitbelichtung fotografiert von Michael von Hassel. Foto: Michael von Hassel und Bergson

„Ein rechter Scheißdreck war’s. Altmodisch bis provinziell war’s. Das war’s!“ Die Fans der Serie kennen diesen und viele andere Monaco-Franze-Sprüche auswendig, im Bergson werden sie ihnen noch einmal begegnen: Nicht in Bezug auf die dort stattfindende Aufführung der ganzen Serie, sondern wortwörtlich – wenn der Monaco gleich in der ersten Folge mit seinem Spatzl in die Oper geht und anschließend die versammelte Kulturschickeria düpiert. Am 15. November (dem Geburtstag von Helmut Fischer) steht im Elektra Tonquartier im Bergson ein Serienmarathon auf dem Programm, es werden alle zehn Folgen gezeigt, los geht es um 10 Uhr vormittags. Zusätzlich zur Serien-Aufführung (die mit Pausen bis circa 20 Uhr dauert) ist ein Podiumsgespräch geplant.

Dabei wird es unter dem Motto „Helmut Fischer feiern“ um Leben, Werk und Wirkung des 1926 in München geborenen Schauspielers gehen. Organisiert wird das Gespräch vom Deutschen Theatermuseum, das den Nachlass Fischers übernommen hat. Auf dem Podium sitzen Beatrice Wichmann vom Theatermuseum, die Autorin und Historikerin Sybille Krafft sowie die Schauspielerin Michaela May. Letztere spielte auch in „Monaco Franze“ mit: In Folge 5 verdreht sie dem Titelhelden als Faschings-Flirt ordentlich die Augen.

Monaco Franze 100, Fotoausstellung ab Samstag, 7. November, Serie und Podiumsgespräch am Sonntag, 15. November, Bergson Kunstkraftwerk Aubing