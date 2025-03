Kolumne von Josef Grübl

„Wenn keiner was dagegen hat, dann geh ich jetzt“, sagte Helmut Dietl bei seinem letzten großen öffentlichen Auftritt. Das war im Mai 2014 in Berlin beim Deutschen Filmpreis, da bekam er den Ehrenpreis fürs Lebenswerk. Natürlich hatte keiner etwas dagegen, dem großen Dietl konnte ohnehin kaum jemand widersprechen. Dann aber ging er für immer: Der berühmte Film- und Fernsehregisseur, der Schöpfer von „Monaco Franze“, „Kir Royal“, „Schtonk“ oder „Rossini“, starb am 30. März 2015 in München.