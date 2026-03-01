Mit der Staller-Polizistenmütze kommt Helmfried von Lüttichau auf die Bühne des Lustspielhauses. Um zu demonstrieren, dass diese tief Bairisch redende Figur nur eine Rolle ist. Eine von vielen, die der hochdeutsch aufgewachsene 69-jährige echte Graf in seiner langen, „seriösen“ Bühnenkarriere gespielt hat. Bevor es ihn vor fünf Jahren als Spätberufenen auf die Kleinkunstbühne verschlug. In seinem Solo- Kabarett -Debüt „Plugged“ erzählte er „die Geschichte, wie ich kein Rockstar wurde.“ Lebte also noch einmal risikofreudig seine Leidenschaft für die Musik und die Gitarre aus.

Wo das endete, setzt von Lüttichau nun im zweiten Programm „Weil’s raus muss“ an. Eine Plattenproduktion in Hamburg („in München wollte mich keiner nehmen, weil ich zu nah an der Spider Murphy Gang-Zielgruppe bin“) liefert den Rahmen, die betont Norddeutsch sprechende Produzentin Wendy wird zur imaginären Bühnenpartnerin und Stichwortgeberin. Was auf so ein erstes Album drauf muss, wird so zum Vehikel für Lüttichau, seine ganze Vielseitigkeit auszuspielen.

Schon mal musikalisch, wenn es – stets deutsch betextet – vom Blues über den Protestsong und das Liebeslied bis zum Rap geht, von Bob Dylan über Rio Reiser bis zu Charles Aznavour. Inhaltlich, wenn er, anekdotisch eingefärbt, Themen wie die Suche nach dem Glück und dem richtigen Leben aufgreift, wenn es um Geschlechterrollen geht oder ums Sterben. Oder sogar mal politisch wird, wenn der dem „Maggus“ Söder en passant eine mitgibt. Und natürlich darstellerisch, wenn er sein Talent für Dialekte ausspielt, Gedichte (etwa von Robert Gernhardt, aber auch eigene) einbaut, eindrucksvoll Molière rezitiert und sich zu allem in die passenden Gewänder haut, und sei es eine Robin-Hood-Strumpfhose.

Das ist nicht alles gleich rund, manches muss sich in Tempo und Ton auch noch im Lauf der Tour einschleifen. Aber Lüttichau hat wie schon im ersten Programm tatsächlich eine eigene Form gefunden, eine Art Personality-Show zwischen Kabarett, Theater und Konzert. Eine, die dank seiner stets liebenswürdigen, authentischen und von der Lust am Spielen durchdrungenen Art jedenfalls nie langweilig wird.