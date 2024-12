Ganz korrekt und vollständig heißt er übrigens Helmut Friedrich Wilhelm Graf von Lüttichau. Weil der Adelsspross aber im Darstellerfach landete und der Name in keinen Vorspann und auf kein Plakat passt, hat er das Ganze in Helmfried verdichtet. Als solchen kennen ihn vor allem die Fernsehzuschauer aus der beliebten ARD-Serie „Hubert und Staller“, die schon länger „Hubert ohne Staller heißt, weil Lüttichau vor sechs Jahren ausgestiegen ist, um sich anderen Filmen und Leidenschaften zu widmen. Unter anderem dem Kabarett. Derzeit ist er mit seinem Debüt „plugged“ auf Tour, eine musikalische, autobiografisch gefärbte One-Man-Show, in der er unter anderem zeigt, was er früher immer werden wollte: Rockmusiker. Am Freitag, 20. Dezember, ist er damit im Lustspielhaus zu sehen, dort dann wieder am 23. Februar 2025.