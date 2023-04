Von Susi Wimmer

"Amnesie, die. Ausfall des Erinnerungsvermögens bezüglich eines bestimmten Zeitraums vor oder während einer Bewusstseinsstörung; Erinnerungslücke; Gedächtnisschwund." So definiert der Duden ein Phänomen, das in Rockerkreisen bei Befragungen durch die Polizei meistens und auch in Gerichtsverhandlungen urplötzlich auftreten kann. Derzeit stehen drei Männer vor dem Landgericht München I, die in einem McDonald's-Restaurant in der Au einen Mann, der den Hells Angels nahestehen könnte, verprügelt und gegen den Kopf getreten haben sollen. Und es könnte auch sein, dass die Attacke Teil einer blutigen Bandenrivalität ist, die seit Jahren in München tobt.