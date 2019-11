"Eine Schlange auf dem Weg zum Zoo" vom 4. November:

Die U-Bahn reicht doch

Ist dem Autor eigentlich bewusst, dass in unmittelbarer Nähe des Tierparks eine Haltestelle der U-Bahnlinie 3 vorhanden ist? Die Besucher auch an den Wochenenden bequem und schnell in den Tierpark bringt. Mich entsetzt die Aussage von Christine Strobl, dass man das Parkhaus brauche, weil auswärtige Besucher kaum mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Wieso nicht? Und warum denkt man nicht ernsthaft darüber nach, wie man (alle) Besucher gerade dazu ermuntern könnte, anstatt mit einem Parkhaus zusätzliche Blechlawinen anzulocken? Wie wäre es, wenn man die gerade an den Wochenenden vorhandenen Kapazitäten an den Park&Ride-Parkplätzen sinnvoll ins Spiel brächte? Zum Beispiel, indem man (Familien-)Karten im Vorverkauf anbietet, die kostenloses Parken am Park&Ride und MVV-Nutzung enthalten. Anstatt jahrelang über nicht realisierbare Projekte "nachzudenken", wäre das eine schnell umsetzbare, pragmatische Lösung. Wir schreiben das Jahr 2019, und München braucht bezahlbare Wohnungen, das sollte im Fokus der Kommunalpolitiker liege. Frau Strobl, bitte bauen Sie Wohnungen auf freien Flächen und keine Parkhäuser! Margit Merkle, München

Naturschädlicher Luxus

Sorry, aber die Idee eines neuen Parkhauses, noch dazu im Landschaftsschutzgebiet, ist mit Recht auf Eis gelegt. Hellabrunn ist mit U-Bahn und Bus sehr gut erreichbar, ebenfalls per Fahrrad. Für wen braucht man mehr Parkplätze? Ich bin oft am Wochenende dort und sehe Besucher aus München, die mit SUV anreisen, für zwei Kinder, zwei Kinderwagen plus 2 Roller plus halber Kinderzimmereinrichtung. Besucher von außerhalb können Park+Ride-Parkplätze nutzen, deren Kosten ihnen beim Eintritt gutgeschrieben werden. Oder man könnte einen Expressbus am Wochenende einrichten. München will weg vom Individualverkehr, da sollte man Parkplätze eher verknappen und lieber Eltern und Kindern eine umweltfreundliche Anreise ermöglichen. Gaby Reuß, München