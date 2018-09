6. September 2018, 18:45 Uhr Hellabrunn Linda und Yaqui sind tot

Innerhalb kurzer Zeit verenden im Tierpark beide Polarfüchse - warum, ist unklar

Von Philipp Crone

Linda musste bereits Mitte August eingeschläfert werden, "trotz tierärztlicher Intensivbehandlung", wie der Tierpark in einer Erklärung schreibt. Der acht Jahre alten Polarfüchsin ging es zuvor zusehends schlechter. Nun ist am Montag auch noch das andere Tier in der neuen Anlage der Polarwelt eingeschläfert worden. Das Männchen Yaqui war ebenfalls gesundheitlich so angeschlagen, dass die Zoo-Leitung diesen Schritt beschlossen hat. Die Frage ist: Was war die Ursache, dass gleich beide Tiere verendet sind?

Derzeit sind die Fuchskadaver in der tiermedizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) zur Untersuchung, wie das in München routinemäßig bei toten Zoo-Tieren der Fall ist. Geprüft werden unter anderem die Organe, "auch eine toxikologische Untersuchung wird durchgeführt", erklärte Tierpark-Sprecherin Lisa Reininger am Donnerstag. Linda, das Weibchen, war mit acht Jahren signifikant jünger als die übliche Lebenserwartung in Zoos für diese Art, die bei bis zu zwölf Jahren liegt. Sie kam 2017 aus einem anderen Zoo nach München und zog in die neu eröffnete Polarwelt.

Männchen Yaqui wurde erst im Erwachsenenalter auf der Straße gefunden, "und da gibt es bei diesen Tieren dann keine Möglichkeit mehr, anhand von äußeren Merkmalen das Alter zu bestimmen", sagt Reininger. Es könnte also bei Yaqui sein, dass das Männchen aus Altersschwäche kränklich wurde. Aber natürlich ist man im Münchner Zoo nun sehr darum bemüht, die Ursache der beiden Todesfälle zu klären. Die Anlage und das Futter werden überprüft. Oder haben sich Linda und Yaqui irgendwie infiziert und wurden dadurch krank? Der Fall ist irritierend: Die beiden Tiere verendeten in einer nagelneuen Anlage, die nach neuesten Haltungsrichtlinien konzipiert wurde, in kürzester Zeit nacheinander. Die Untersuchungen in den kommenden Tagen sollen möglichst rasch klären, wie es dazu kommen konnte.

Wie in solchen Fällen üblich, wird nun der Zuständige für das europäische Zuchtprogramm der Tierart kontaktiert und der Tierpark Hellabrunn versucht anschließend, so bald wie möglich wieder Polarfüchse nach München in die neue Anlage zu holen. Wahrscheinlich wird das auch noch in diesem Jahr passieren, kündigt Zoo-Sprecherin Reininger an. In der Zwischenzeit würden kleinere Reparaturarbeiten an der Anlage durchgeführt, die ohnehin anstünden.