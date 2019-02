6. Februar 2019, 18:46 Uhr Hellabrunn Leichter Bevölkerungsschwund

Im Tierpark war wieder Inventur

Bahati ist am größten, Gajendra am schwersten: Im Tierpark Hellabrunn war wieder Inventur. Wie jedes Unternehmen zählt auch der Zoo zum Jahresende seinen Bestand. Wie bereits vor einem Jahr belegt dabei die Giraffe Bahanti mit einer Scheitelhöhe von etwa vier Metern den ersten Platz im Höhenvergleich, Elefantenbulle Gajendra kann mit fünf Tonnen den Sieg im Schwergewicht holen. Wie der Zoo am Mittwoch mitgeteilt hat, leben insgesamt 18 431 Tiere von 740 Arten in Hellabrunn, bei der letzten Inventur waren es 18 932 Tiere verteilt auf 733 Arten. Um die Veränderungen beim Bestand zu erfassen, ziehen die Tierpfleger nicht nur mit Zollstock und Klemmbrettern durch den Zoo. Der größte Teil der Inventur findet am Schreibtisch statt: Dort werden die Daten, die das Jahr über gesammelt werden, ausgewertet. Denn in ihren Tagesberichten halten die Tierpfleger fest, ob ein Tier geboren, verstorben oder weg- oder zugereist ist. Die häufigsten Vertreter in Hellabrunn sind laut Inventur die Fische mit etwa 8700 in 301 Arten, gefolgt von Wirbellosen und Insekten. Diese Zahlen werden allerdings geschätzt, wohingegen sie bei den Säugetieren präzise erfasst werden. Das Schlusslicht bilden die Spinnen mit 70 Tieren verteilt auf sieben Arten.