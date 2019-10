Das Eschentriebsterben nimmt in München immer größere Ausmaße an. Nach Fällungen an der Isar müssen nun auch im Tierpark Hellabrunn 72 stark vom Pilz befallene Eschen gefällt werden. Eine Erlaubnis zur Fällung von derart vielen großen Bäumen ist im Tierpark neu. Doch die Eschen, die auf dem gesamten Gelände verteilt sind, können nicht mehr gerettet werden. Das Eschentriebsterben ist eine schwerwiegende Baumerkrankung, die durch einen aus Ostasien eingeschleppten Pilz verursacht wird. Als harmloser Blattpilz besiedelt dieser in Asien dort heimische Eschenarten. In Europa befällt dieser Pilz - eine Nebenfruchtform des falschen weißen Stengelbecherchens - mittelfristig ganze Kronenteile. Erkrankte Bäume sind zudem anfällig für den Befall mit Eschenbastkäfern sowie Hallimasch.

"Die zur Fällung genehmigten Bäume wurden vorab auf nistende Vögel und Fledermäuse vom Landesbund für Vogelschutz sowie von weiteren internen Fachleuten begutachtet", sagt Tierparkdirektor Rasem Baban. Da bei kranken Eschen jederzeit Äste abbrechen oder sogar die Bäume umstürzen können, müssen die Eschen schon aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Noch in diesem Herbst sowie im kommenden Frühjahr sollen andere heimische Baumarten wie Erlen, Flatterulmen, Traubeneichen und Hainbuchen als Ersatz für die Eschen nachgepflanzt werden. "Die Anpflanzung unterschiedlicher Baumarten verringert die Anfälligkeit gegenüber spezifischen Krankheitserregern und stärkt damit mittelfristig den Baumbestand in Hellabrunn", teilte der Tierpark am Montag mit.