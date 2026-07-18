Natürlich ist die Intimität im Konzert auch mal angebahnt. Etwa der Moment zwischen Helene Fischer und ihrem Akrobatik- und Lebenspartner Thomas Seitel: Als sie zunächst im silbernen Jumpsuit an Drahtseilen schwebend ein paar Runden zu ihren Fans dreht, Fans in den oberen Rängen in die Gesichter schaut, Fans in der Arena kopfüber hängend fast die Hände schüttelt, und an der anderen Seite schon ihr Thomas einschwebt. Sie finden sich, er hakt sie ein, und dann schweben sie gemeinsam, der starke Mann schleppt die blonde Frau mal nur am Highheel-Stiefel hängend über die Massen hinweg, gibt ihr einen Spiderman-Kuss von oben nach unten, und die Welt scheint still zu stehen.