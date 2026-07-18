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Tour-Finale in MünchenHelene Fischer schwebt durch ihre eigene Galaxie der Gefühle

Lesezeit: 5 Min.

Dann hebt sie ab: Helene Fischer schwebt zu ihrem Konzert in der Allianz-Arena ein.
Dann hebt sie ab: Helene Fischer schwebt zu ihrem Konzert in der Allianz-Arena ein. Johannes Simon

Ob im Duett mit ihrem Ex-Freund Florian Silbereisen, ob bei der Flugnummer mit ihrem Lebenspartner oder beim Singen mit zwei Mädchen aus dem Publikum: Helene Fischer reiht intime Momente zu einer riesigen Show zusammen.

Von Michael Zirnstein

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Natürlich ist die Intimität im Konzert auch mal angebahnt. Etwa der Moment zwischen Helene Fischer und ihrem Akrobatik- und Lebenspartner Thomas Seitel: Als sie zunächst im silbernen Jumpsuit an Drahtseilen schwebend ein paar Runden zu ihren Fans dreht, Fans in den oberen Rängen in die Gesichter schaut, Fans in der Arena kopfüber hängend fast die Hände schüttelt, und an der anderen Seite schon ihr Thomas einschwebt. Sie finden sich, er hakt sie ein, und dann schweben sie gemeinsam, der starke Mann schleppt die blonde Frau mal nur am Highheel-Stiefel hängend über die Massen hinweg, gibt ihr einen Spiderman-Kuss von oben nach unten, und die Welt scheint still zu stehen.

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