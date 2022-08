So kommen Sie zum Helene-Fischer-Konzert in der Messe Riem

Großer Auftritt am Samstag in München

Helene Fischer tritt am Samstag vor etwa 130 000 Zuschauern in der Messe Riem auf.

Die Sängerin tritt am Samstag vor 130 000 Fans auf. Was Zuschauer bei der Anreise und im Vorfeld beachten sollten.

Von Konstantin Rek

Mit rund 130 000 Zuschauern dürfte der Auftritt von Helene Fischer am Samstag eines der größten Konzerte einer Solo-Künstlerin in Deutschland jemals werden. Der Veranstalter hat deswegen einige Vorbereitungen getroffen. Mehr als 130 ehrenamtliche Einsatzkräfte sind für das Konzert eingeplant. Bei Notfällen können sich die Zuschauer an fünf Sanitätsstationen auf dem Gelände wenden.

Das Konzert beginnt zwar erst um 20 Uhr, doch die Zuschauer können schon viel früher nach Riem kommen. Von 12 Uhr an sind die Tore zum Veranstaltungsgelände geöffnet, um 16 Uhr beginnt der Einlass für die Bühne. Leider könnte es genau in dieser Zeit nass werden. Nach aktuellem Wetterbericht soll es am Samstag regnen. Schirme sind aber auf dem Konzertgelände verboten, hier ist der Griff zum Regenponcho ratsam. Auch wegen den möglichen Pfützen lohnt sich festes Schuhwerk. "Nicht alle Flächen sind asphaltiert und die Wege von der U-Bahn oder von den Parkplätzen sind weit", sagt der Einsatzleiter der Johanniter Fabien Herzog.

Wer mit dem Auto anreisen will, muss sich auf einen langen Weg vom Parkplatz zur Messe einstellen. Eine direkte Zufahrt auf das Gelände ist nicht möglich. Der Veranstalter stellt dafür verschiedene kostenlose Parkplätze in der ganzen Stadt zur Verfügung. Zuschauer können ihre Autos unter anderem am Flughafen München, an der Arena in Fröttmaning, im Parkhaus vom Volksfestplatz in Unterföhring oder in der Heimstettener Straße abstellen. Genaue Informationen zur Anfahrt findet man auf der Website des Veranstalters Leutgeb. Von den Haltemöglichkeiten gibt es jeweils freie Shuttle-Busse, die die Zuschauer zum Konzertgelände oder zu naheliegenden S-Bahn Stationen bringen.

Zuschauer können auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln die Messe erreichen. Dafür verstärkt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) das U-Bahn-Netz. Wegen des Andrangs fährt die U8 ab ungefähr elf Uhr im Fünf-Minuten-Takt, für die U2 gibt es ebenfalls zusätzliche Züge. Trotzdem bittet die MVG um Geduld und empfiehlt den Besuchern, mehr Zeit für An- und Abreise einzuplanen. Konzertgäste können aber auch die S2 nutzen. Das Konzertticket gilt in den öffentlichen Verkehrsmitteln allerdings nicht als Fahrschein.

Zuschauer, die mit dem Fahrrad kommen, können ihr Rad entweder in der MVG-Fahrrad-Station Messestadt West abstellen oder an Fahrradständern vor dem Messeeingang West anschließen.