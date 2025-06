„Es sind die kleinen Gesten, an die sich die Leute erinnern“, findet Maier. Stimmt, denn auch das Gedeck aus einem Schälchen Popcorn einer Karaffe Wasser, das unaufgefordert zum Begrüßungsdrink gereicht wird und sich den Abend über immer wieder wie von Zauberhand auffüllt, bleibt in Erinnerung. Der Shot ist kein Kurzer im üblichen Sinne, sondern mehr raffinierter Mini-Cocktail des Tages, beispielsweise mit Tequila Reposado, Maracuja, Apfel und Sesam.

Seifert und Maier standen bereits in der Hotelbar des Vier Jahreszeiten in der Maximilianstraße gemeinsam hinterm Tresen. Mit dem Heir haben sie vergangenen Dezember ihre erste eigene Bar eröffnet, noch dazu in einem Viertel, in dem man nicht an jeder Ecke hochwertige Cocktails bekommt. „Seit der Schwarze Dackel weg ist, gibt es im Westend keine richtige Cocktailbar mehr“, sagt Maier. Diese Lücke wollen die beiden füllen.

Groß umbauen mussten sie den Gastraum nicht, in dem zuvor der vietnamesische Imbiss „Banh Mi and Beer“ untergebracht war. Der Bartresen mit smaragdgrünen Kacheln ist nach wie vor das Herzstück des Lokals. Darum herum und in einer Fensternische daneben sitzt man auf Hockern mit Blick auf den Schanigarten vor der Tür. Gegenüber des Tresens geht es über zwei Stufen in den kleinen, schlicht gestalteten Nebenraum mit Tischen hinauf.

Die Karte erzählt auch die Geschichte der beiden Gastgeber

Die Barkarte mit bis zu zehn Signature-Cocktails erzählt die Geschichte der zwei Gastgeber auf dem Weg zu ihrer eigenen Bar – von der ersten Konzeptidee über die Standortsuche bis hin zur Eröffnung. Dementsprechend tragen die Drinks Namen wie „The Concept“ oder „The Opening“. Die Kreationen wechseln mit der Saison und es gibt immer auch eine Auswahl an alkoholfreien Cocktails, die nicht weniger spannend sind als jene mit Alkohol.

„The Search“ (11 Euro) mit Paprika, Kokosmilch, Ölzucker und Gewürzen etwa kommt gut ohne Spirituose aus. Er kann aber auf Wunsch und gegen Aufpreis zum Beispiel auch mit Mezcal zubereitet werden, dessen rauchige Note gut zum Umami-Geschmack des Drinks passt. Im Vergleich dazu schmeckt „The Negotiation“ (15 Euro) mit Brandy, Oolong Miso, Karamell und einem Block weißer Schokolade als Garnierung eher süßlich, cremig und deutlich alkoholischer.

Wem dazu das selbstgemachte Popcorn mit Rote-Bete-Geschmack nicht als Grundlage reicht, kann zwischen wechselnden Barsnacks wählen wie dem „Wohnzimmerteller“ (25 Euro) mit Fenchelsalami, Speck, Oliven, eingelegtem Gemüse, Baba Ganoush und Brot oder Ölsardinen mit Oliven, Pickles und Brot (16 Euro). So lässt die Küche auch noch grüßen.

Heir Beverage House, Parkstraße 30, 80339 München, Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag 18 bis 1 Uhr, sonntags 18 bis 24 Uhr.