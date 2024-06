Es gab Zeiten, da hatten Gewerkschaftsführer vor allem eines zu sein: hemdsärmelig. Bauhelm auf dem Kopf, Pils und Klaren in der Hand, und so ran an die Leute. Das würde heute wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut ankommen, vor allem, weil die Leute, die heute den Bauhelm nicht als Symbol, sondern tatsächlich zum Schutz tragen, den Gewerkschaftsführer nicht so recht verstehen würden mangels Sprachkenntnissen, sie sind auch eher selten Mitglied in deutschen Gewerkschaften und schlafen monatelang in Containerbauten.

Zu Heinrich Birner würde der Bauhelm ohnehin auch nicht so gut passen. Er ist ja aber auch nicht für Maurer und Maler zuständig. Sondern: für städtische und staatliche Angestellte. Für Bankkaufleute. Für Journalisten. Für die Postler. Für alle möglichen anderen Angestellten, die im weitesten Sinn als Dienstleister arbeiten. Da sind relativ viele White-Collar-Jobs dabei, Berufe also, bei denen man sich die Hände nicht schmutzig macht und den Hemdkragen schon gleich gar nicht. Auf der anderen Seite vertritt Birner aber auch Müllwerker und Krankenpfleger, Drucker und Trucker sowie Trambahnfahrer, wo ein durchgeschwitztes Hemd schon noch zu schätzen gewusst wird.

Heinrich Birner ist der Mister Verdi in München. Seit 1991 ist er hauptberuflich Gewerkschafter, zunächst bei der ÖTV, dann bei der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft, die abgekürzt so heißt wie der italienische Komponist. Geschäftsführer ist Birner bei Verdi München – beziehungsweise er wird es bald gewesen sein, denn zum 1. Juli, kommende Woche also, geht er in den Ruhestand, 64 Jahre alt wird er im August.

Als wollte er die Vielschichtigkeit seines Jobs noch ein letztes Mal demonstrieren, ist Birner bei seiner Verabschiedung, nun ja: hybrid gekleidet. Hemd und Sakko, aber keine Krawatte. Anzughose, aber Sneaker ohne Socken. Das Ganze findet im Café Glockenspiel am Marienplatz statt, das seine Exklusivität dadurch beweist, dass es das einzige Münchner Café ist, das der Gast mit dem Aufzug erreicht. Andererseits: Es gibt Weißwürste und Brezn.

Das kann man dem Birner schon glauben: dass es ihm fern liegt, so etwas zu inszenieren. Für einen Mann mit einem politischen Mandat spricht er auch erstaunlich offen, auch über Privates. Dass es ihm in den vergangenen Wochen im Büro schon manchmal so ging: Jemand machte einen Witz, alle lachten, und dann fiel es ihm ein – dass er das bald nicht mehr hat.

Detailansicht öffnen Verdi fordert 2015 mehr Geld für Erzieherinnen: Heinrich Birner und Willy Michl (rechts) bei einer Kundgebung auf dem Marienplatz. (Foto: Robert Haas/Robert Haas)

Fast 35 Jahre ist Birner im Dienste der Arbeiterschaft unterwegs gewesen, wenn also jemand den Überblick hat, dann er. Er sagt, er könne sich noch gut erinnern an Zeiten, als Arbeitgeber ihren Angestellten selbstherrlich sagen konnten: Wenn dir was nicht passt, dann kannst ja gehen. Heute hingegen – Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel – sei es ja eher so, dass sich die Arbeitgeber bei den möglichen Angestellten bewerben würden. „Da kann ich dann schon manchmal leise in mich hineinlächeln“, sagt Birner.

Natürlich bleibt einem wie ihm bei aller Verbindlichkeit die Königsdisziplin des Gewerkschafters nicht unbekannt – der Streik. Fünf davon hat er in seinem Lebenslauf aufgeführt, besonders ist ihm in Erinnerung geblieben, als 2015 die Angestellten im Sozial- und Erziehungsdienst in den Ausstand traten, acht Wochen lang. Das war schon etwas Besonderes, weil es ja ein Unterschied ist, ob einer den Müllwagen im Depot stehen lässt – oder ob die Erzieherin, die Sozialpädagogin die ihr anvertrauten Kinder allein lässt, vom Ärger mit den Eltern mal ganz abgesehen. Damals bekam Birner in der Presse den Titel „König Heiner“ verliehen, was er gerne erzählt, allerdings Mühe hat, seinen Stolz darauf zu verbergen.

Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt, damit will er sich künftig beschäftigen

Birners Nachfolge bei Verdi steht schon bereit, seine bisherige Stellvertreterin Claudia Weber folgt ihm, auf ihren Posten rückt Frank Schütz nach. Der scheidende Chef will nun erst einmal das bayerische Oberland kennenlernen, das hat er die ganzen Jahre über nicht geschafft, auch weil er seit 37 Jahren eine Fernbeziehung führt mit Martha, die er damals im Studium kennengelernt hat, die aber im Saarland Karriere machen wollte, so fährt er jedes Wochenende hin oder sie her. „Wir haben entschieden, dass wir das vorsichtshalber auch erst mal so lassen“, sagt er.

Und dann will er aber natürlich nicht untätig bleiben. Künstliche Intelligenz, sagt er, das wird ein großes Thema auch in der Arbeitswelt, das interessiert ihn: „Unterschiedliche Bubbles zusammenbringen, das konnte ich immer schon.“ Das hört sich nicht unbedingt nach Ruhestand an, was Heinrich Birner jetzt so vorhat. Einen Bauhelm jedenfalls wird er auch weiterhin eher selten aufsetzen müssen.