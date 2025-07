Der Schauspieler Heiner Lauterbach hat vor Jahren die digitale Lern-Plattform „Meet your Master“ gegründet mit Dozierenden wie Anke Engelke und Sebastian Fitzek. Jetzt trommelt er sie zum großen Live-Event zusammen.

Interview von Barbara Hordych

In den Filmen „Enkel für Anfänger“ und „Enkel für Fortgeschrittene“ kümmert sich Schauspieler Heiner Lauterbach als „Leih-Opa“ um Kleinkinder und Jugendliche. An der Macromedia Hochschule unterrichtet er als Honorarprofessor Studierende in Schauspiel - und auf seiner Plattform „Meet your Master“ geben Kreative, Gesundheitsexperten und Köche in Online-Kursen Einblicke in ihre jeweilige Kunst. Im Oktober will er das Ganze als Show live präsentieren.