Von Philipp Crone

Heiner Lauterbach steht im Juni 2016 bei einem Dreh im P1 und hat sein Lauterbach-Gesicht aufgesetzt. Dieser Gesichtsausdruck, der permanent zwischen Wut und Witz zu oszillieren scheint. Wird er nun gleich grollen? Oder wird er gleich grinsen? In diesem Fall: ersteres. Lauterbach spielt einen Vater, der in dieser Szene für "Willkommen bei den Hartmanns" seine Tochter in einem Club zur Rede stellt. Etwas, was allen peinlich wäre, nur natürlich nicht Papa Hartmann. Und man kann vermuten, dass es dem verkörpernden Darsteller auch nicht unangenehm ist. Wer so viel erlebt hat, den stört kein Fremdscham-Vatermoment mehr.