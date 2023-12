Von Bernd Kastner

Willkommen im Klischee. In einem Reihenhaus in Unterschleißheim, dessen vermeintliche Spießigkeit der Bewohner später grinsend thematisieren wird. In einem Wohnzimmer, dessen Wände nur zu ahnen sind hinter lauter Regalen und Büchern, Büchern, Büchern. So stellt man sich das Zuhause eines Professors vor, und so ist das Zuhause des Heiner Keupp. Er sagt, dass in anderen Räumen, die Treppe hoch, noch viel mehr Bücher stünden, die Werke zu seinem Fachgebiet, der Sozialpsychologie.