Filme für die ganze Familie, neu auf DVD oder zum Streamen: In "Romys Salon" sorgt sich eine Zehnjährige um ihre demente Oma, in "Drachenreiter" erleben drei ungleiche Freunde Abenteuer.

Von Josef Grübl

So, da sind sie wieder. Wobei: Waren sie jemals weg? Nächste Woche ist Ostern, und die Kinder dürfen zu Hause bleiben. Das kennen Eltern allzu gut, dafür braucht man heutzutage nicht einmal Schulferien. Immerhin reißt der Filmnachschub für die Daheimgebliebenen nicht ab: Neu auf DVD, Blu-ray und als Stream erschienen ist der deutsche Animationsfilm Drachenreiter, nach dem gleichnamigen Fantasyroman von Cornelia Funke. Darin suchen ein Drache, ein Waisenjunge und ein Koboldmädchen nach dem "Saum des Himmels" - einem paradiesischen Ort, den Fabelwesen seit jeher als Zufluchtsort nutzen. Die drei ungleichen Freunde fliegen dafür um die halbe Welt, erleben viele Abenteuer und müssen lernen, dass es gemeinsam immer noch am besten geht. Das Ganze ist rasant und mit großer Lust an Schauwerten erzählt, ältere Zuschauer dürfen sich zudem über Filmzitate und popkulturelle Anspielungen freuen.

Dass deutsche Kinderfilme auch anders aussehen können, sieht man an der 2020 mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichneten Tragikomödie Zoros Solo: Darin geht es um einen afghanischen Flüchtlingsjungen, der seinen in Ungarn hängen gebliebenen Vater nach Deutschland holen will und deshalb einem Knabenchor beitritt. Dieser soll an einem Gesangswettbewerb teilnehmen - und wie es der Zufall beziehungsweise der Drehbuchautor will, wird in Ungarn gesungen. Was der Junge vorhat, kann man sich denken, glücklicherweise gibt es doch noch einige Überraschungen. Regisseur Martin Busker legt ein erfrischend freches Spielfilmdebüt vor, Zoros Solo ist jetzt auf DVD und als Stream erhältlich.

Ein zehnjähriges Mädchen steht im Mittelpunkt der holländisch-deutschen Jugendbuchverfilmung Romys Salon: Romys Mutter muss arbeiten, also parkt sie ihre Tochter (Vita Heijmen) im Friseursalon der Oma. Diese ist zwar recht lebenslustig, in letzter Zeit aber etwas vergesslich. Als sie eine Untertasse in den Toaster steckt und nicht mehr weiß, was eine Schere ist, wird eine Demenzerkrankung diagnostiziert. Die Enkelin ahnt aber, wie sie die Oma glücklich machen kann. Romys Salon ist ein Film, den man sich am besten mit den Kindern oder Enkelkindern ansieht. Er ist derzeit in der ARD Mediathek abrufbar.