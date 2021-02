Von Klaus Kalchschmid

Rosa von Praunheims in den Gerichtsszenen gewohnt schräg überzeichneter Film Darkroom beruht auf einem realen Fall 2012 in Berlin: Ein Lehrer führt eine vermeintlich normale schwule Beziehung, deren Anfänge in Rückblenden erzählt werden. Des Nachts jedoch reißt er fremde Männer auf und mischt ihnen eine meist tödliche Überdosis Liquid Ecstasy ins Getränk. Der Prinz (Regie: Sebastian Muñoz) hingegen spielt 1970 im Männerknast von Santiago de Chile und zeigt Homosexualität wie auch die wechselnden Machtverhältnisse der Häftlinge zwischen Jung und Alt, Erfahren und Unerfahren schmerzlich brutal, aber auch unverhofft zärtlich. Manchmal schlägt unversehens das eine ins andere Extrem um. Dieser Gefängnisalltag erscheint oft verstörend normal, um dann wieder plötzlich tödlich auszuarten.

Auch in Moffie (Regie: Oliver Hermanus), angesiedelt 1981 in der südafrikanischen Armee, fasziniert ein charismatischer junger Hauptdarsteller, dessen Gesicht alles zugleich offenbart und verbirgt. Herbes Streicher-Knirschen schon zu Beginn auf der Zugfahrt der Rekruten, aber auch tröstende klassische Musik begleitet in intensiven Bildern den Wechsel von brutalem Drill, der junge weiße Männer brechen soll, um sie zu gefühllosen Kämpfern für die Apartheit zu machen, und Momenten von Entspannung: in der Dusche, im See, beim Beachvolleyball und im Besäufnis. Eine einzige liebevolle Annäherung im geteilten Schlafsack lässt verschüttete Erlebnisse an die Oberfläche drängen und sich mit der Gegenwart vermischen. Nach tödlichem Ernst im Einsatz und traumatischem Erleben haben Freundschaft oder gar Liebe am Ende jedoch vielleicht keine Chance mehr. In Die Starken (Regie: Omar Zúñiga) wird ebenfalls gekämpft, aber nur für Touristen: die Befreiungsschlacht der Chilenen gegen die spanischen Eroberer 1820 in der historischen Festung von Niebla. Student aus der Stadt trifft hier auf Fischer an der rauen, südchilenischen Pazifikküste. Dabei entspinnt sich behutsam eine ungemein schöne und intensive, ebenso körperlich wie emotional befreiende Beziehung zwischen den Männern, für deren Zukunft freilich jeder von beiden etwas aufgeben müsste. Alle Praunheim-Filme gibt es auf auf DVD.