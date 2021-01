Von Philipp Crone

Ein Zauber, den Schauspieler umgibt, ist das Ungreifbare dieses Berufes. Die Fähigkeit, es so selbstverständlich aussehen zu lassen, dass man denkt: Kann ja jeder. Und dass man denkt: Das ist eine Bäuerin, eine verlassene Mutter und nicht die Rolle einer Bäuerin und verlassenen Mutter. Bei vielen Berufen ist sofort klar, dass sie schwer sind: Rennfahrer, Uhrmacher, NFL-Quarterback oder Fluglotse. Bei einem Schauspieler ist das anders. Der Zuschauer könnte sich denken: Mei, die Baumgartnerin, die stellt sich da so hin, das ist sie einfach. Und dann kann die Schauspielerei nicht so schwer sein. Ist sie aber. Und ein handelsüblicher landesweit bekannter Darsteller würde auch eher nicht sagen, dass dieser Job leicht zu verstehen, geschweige denn zu erlernen ist. Das würde den Zauber zerstören. Und wer will nicht wenigstens ein bisschen zauberhaft sein?