Bei der „Heim & Handwerk“ geht es von 27. November bis 1. Dezember um die inneren Werte des Hauses, wie Einrichtung, Mobiliar und die neueste Smart-Home-Technologie, ebenso wie um die Grundfeste: Bauen, Energiehaushalt und Sanieren. Aber das Wichtigste vorweg: die Planung. Die Innenarchitektin und Dozentin an der Hochschule Coburg, Verena Fritsch, organisiert auch dieses Jahr wieder das „Planwerk“. In der Halle A6 der Messe Riem stehen (Innen-)Architekturstudierende bereit, um die Gäste über ihre individuellen Bau- und Wohnträume zu beraten. Dafür ist bis zum Dienstag vor Messebeginn eine Voranmeldung nötig.

Wer erst mal ein paar Eindrücke sammeln möchte, kann beim Forum „Das Haus“ in Halle B5 vorbeischauen, wo mehrmals täglich Vorträge über die wichtigsten Themen am Bau – wie Photovoltaik, Barrierefreiheit und Energiesparen – stattfinden. Als nächste Station würde sich das sogenannte „Planhaus“ in Halle A6 anbieten. Dieser Bereich der Messe ist in verschiedene Zimmer eingeteilt und lädt die Besucherinnen und Besucher dazu ein, durch die Welt der neuen Ideen und Innovationen in Wohnzimmer, Küche, Bad und so weiter zu flanieren. Wer auf dem allerneuesten Stand sein möchte, kann in derselben Halle die Start-up-Fläche besuchen, wo Newcomer-Unternehmen ihre Einrichtungsideen vorstellen.

Die eigene Kreativität erproben

Tischdekoration und Gesteck aus Trockenblumen von den Münchner Blumenmadln. (Foto: Thomas Plettenberg)

Neben den Beratungsangeboten für größere Wohnprojekte finden sich vielerlei Stände mit kleineren Angeboten rund um kreatives Handwerk. Hier kann man richtig Bummeln gehen, denn auf die Gäste wartet nicht nur die ein oder andere Inspiration für ausgefallene und einzigartige Weihnachtsgeschenke – wer vom Stöbern allein nicht genug hat, der kann auf der „DIY-Fläche“ in Halle A5 selbst Hand anlegen. Die Aussteller laden hier die Gäste ein, ihre eigene Kreativität zu erproben, und gleichzeitig einen Eindruck davon zu gewinnen, wie viel handwerkliches Geschick wirklich hinter den Produkten steckt, die an den Ständen angeboten werden.

So werden in einem Kurs des „Kawaii München“-Stores Weihnachtssterne gefaltet, der Workshop „Kreativ mit Düften“ ermöglicht eine Reise durch die Welt der ätherischen Öle, und das Dekorieren von Weihnachtskugeln mit Trockenblumen richtet sich sogar an die jüngeren Gäste. Für die meisten Kurse sind eine Voranmeldung und ein kleiner Preis für Material und Mehraufwand notwendig; das gesamte Programm und Details lassen sich auf der Webseite der „Heim und Handwerk“ einsehen.

Alles zu Ernährung und Gesundheit

Bei der "Food und Life"-Messe in Halle A4 können die Gäste die Produkte bei den Ständen probieren. (Foto: Food & Life)

Mit dem Ticket für die „Heim & Handwerk“ erhalten Besucherinnen und Besucher auch Zutritt zur „Food & Life“. Die Messe füllt mit Ausstellern rund um die Themen Ernährung und Gesundheit die gesamte Halle A4. Für den kleinen und großen Hunger, Feinkost und Reformware, Kaffee und Cocktails – hier werden Schau- und Probierlustige definitiv satt an Eindrücken. Vor allem das regionale Angebot steht im Vordergrund: Das Start-up „Good Crops“ aus München beispielsweise bietet gesunde Fertiggerichte aus Hülsenfrüchten an, und nutzt dabei nur Rohstoffe aus der Region.

Wer bei dem vielseitigen Angebot den Überblick verliert, kann sich dieses Jahr auch einer anderthalb Stunden langen Führung des „Weis(s)en Stadtvogels“ anschließen. Gegen eine Gebühr und mit Voranmeldung auf der Webseite kann man nicht nur Kleinigkeiten probieren, sondern auch über die Hintergründe der Aussteller erfahren.

Umweltbewusste Mode und Wellness

Maniküre gefällig? Auf der "Heim & Handwerk" verwöhnen junge Stylisten die Besucher der Messe. (Foto: Thomas Plettenberg)

Um nach dem wuseligen Messeerlebnis zur Ruhe zu kommen, kann man dem Spa-Bereich in Halle B6 einen Besuch abstatten. Neben kostenlosen Maniküren und Massagen können sich die Besucherinnen und Besucher auch über die eigene Produktauswahl beraten lassen.

In derselben Halle auf der „Lifestyle-Bühne“ halten Experten Vorträge mit Tipps zur Ernährung, Hautgesundheit und Pflegeroutinen. Mehrfach täglich wird diese Bühne zum Laufsteg umfunktioniert – beispielsweise für Modenschauen der Modeplattform „Greenstyle“. Bei diesem besonderen Aussteller dreht es sich nicht nur um das eigene Wohl, sondern auch um das unserer Umwelt und unseres Planeten, denn vor- und ausgestellt werden vor allem fair und nachhaltig produziere Modemarken.

Heim & Handwerk, Food & Life, jeweils Mittwoch, 27. November, bis Sonntag, 1. Dezember, Messe München, 9.30-18 Uhr, heim-handwerk.de, food-life.de