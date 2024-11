Von Thomas Becker

Immer dasselbe mit diesen Messen: Unbefangen marschiert man hinein, einfach mal gucken – und heraus kommt man nach ein paar Stunden mit Dingen, die man nicht wirklich braucht, die einem in dem Moment aber unverzichtbar erscheinen. Zum Beispiel dieses Tennis-Rückschlagspiel mit Gummischnur zum Alleine-Kloppen: überhaupt nicht neu, aber gerade genau das Richtige für die Jungen daheim. Oder die stylishe Mini-Tischtennisplatte, die in der tiefergelegten Variante auch als Couchtisch durchgeht, nur acht Kilogramm wiegt und zusammengeklappt prima in den VW-Bus passt. Nur weiß man halt schon, was die Gemahlin von all den Spielkind-Ideen hält. Und damit willkommen auf der Heim+Handwerk mit ihren rund 700 Ausstellern.