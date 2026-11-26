Die spinnen, die Südtiroler. Ob es Asterix und Obelix mal nach St. Leonhard im Passeiertal verschlagen hat? Wäre eine feine Recherche. Fest steht jedenfalls, dass sie dort unweit von Meran tatsächlich spinnen, und das in dritter Generation. „Spinnradl“ heißt der Familienbetrieb der Hallers, dem seit 2014 Franziska Haller vorsteht. Ihre Produktpalette: Strickwaren und alles, was man aus Schafwolle so spinnen kann. Verkaufsrenner sind die maßgeschneiderten Jacken, mit Modellnamen wie Joggl (Jakob), Färdl (Ferdinand) oder Ide: „So heißt meine Oma“, erzählt Haller.

Fünf der zehn Angestellten sind Familienmitglieder. Zweimal im Jahr sammeln sie die Wolle heimischer Bergschafe ein. „Die Bergbauern schmeißen die sonst weg“, sagt Haller, „viele haben verlernt, auf Wolle zurückzugreifen. Dabei trug hier früher jeder Jacken aus Schafwolle: zum Arbeiten, zum Skifahren.“

Franziska Haller führt den Familienbetrieb. Foto: Johannes Simon

Den Wert der Schafwolle hatte Großvater Alois erkannt und 1948 das Unternehmen gegründet. Alle Maschinen, mit denen heute wie damals an gleicher Stelle produziert wird, sind Originale aus dieser Zeit. Geblieben ist auch Opas Spruch auf der Eingangstür zur Spinnstube, der längst der Marketingslogan der Firma ist: „Einer spinnt immer“ – und damit willkommen auf der „Heim+Handwerk“, der seit 1978 stattfindenden Messe für Wohnen, Einrichten und Handwerk, mit fast 800 Ausstellern und bis zu 90 000 Besuchern.

„Die gesellschaftliche Bedeutung des Handwerks wird im Zeitalter der Massenmedien umso wichtiger. Materialien fühlen, etwas mit den Händen erschaffen: Gegen dieses Gefühl kommt ein Handybildschirm nicht an“, sagt Messeleiterin Daniela Sepp. Ähnlich äußert sich Franz Xaver Peteranderl als Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern: „Das heimische Handwerk ist ein prägender Teil der bekannten ‚Münchner Mischung‘. Deshalb muss es weiterhin Orte geben, an denen nicht nur gewohnt und konsumiert, sondern auch handwerklich gearbeitet und produziert wird.“

Dass das Handwerk seit Jahren unter Fachkräftemangel leidet und in diesem Jahr sowohl Umsätze als auch Auslastungsquoten zu wünschen ließen, ist eine Binse. Umso wichtiger sind für die Sichtbarkeit deswegen Messen wie diese. Bei der Sonder- und Aktionsschau „Macher gesucht!“ können bis Sonntag junge Erwachsene mehr als 20 Handwerksberufe ausprobieren und mit Fachleuten sprechen. Neu dabei sind Brauer und Feinwerkmechaniker. Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber ist gleich am ersten Tag da, überreicht Preise im Gestaltungswettbewerb „Holz aus Bayern“, der unter der Maxime „Möbel für draußen“ stand und für den sich bayerische Innungsschreiner kreativ ins Zeug gelegt hatten. Nebenan sind in Halle A6 unter dem Slogan „Die gute Form“ formschöne Gesellenstücke zu sehen.

In Halle B6 sollte man einen Stopp auf der neu installierten Fläche „MeisterWERK“ einlegen, zum Beispiel bei der Pfister Möbelwerkstatt. Unter dem Motto „Erfindergeist trifft Flexibilität“ haben die Schreiner aus Angelbachtal-Michelfeld bei Heidelberg ein zum Patent angemeldetes Schranksystem namens „Chamöbleon“ gefertigt: sozusagen der Schrank fürs Leben dank eines Stecksystems, bei dem man ohne Werkzeug Fronten, Seitenteile oder Rückwände immer neu gestalten und dabei Holz, Glas, Stoff oder Leder integrieren kann: „Dein Chamöbleon wird zum Chamäleon deines Interieurs“, heißt der Claim. Das Prinzip: Massivholz statt Pressspan, je nach Lebensabschnitt um- und ausbauen, statt Möbel wegzuschmeißen.

Wandelbar wie ein Chamäleon: das Schranksystem „Chamöbleon“ Foto: Johannes Simon

Dass man aus kaputten Dingen tolle Sachen fertigen kann, zeigt sich auch in Halle A6, wo der Blick an ein paar Tischriesen hängenbleibt. Achteinhalb Meter misst die längste Tafel, geschnitten aus einem italienischen Mammutbaum. Eineinhalb Meter kürzer, aber nicht weniger imposant: ein 800 Kilogramm schwerer Eichentisch, gefertigt aus „dem größten Baum, der je in Österreich geschnitten wurde“, sagt Matthias Lienbacher vom Team Dreikant, das sich vor zehn Jahren auf solche Projekte spezialisiert hat.

Die unter Naturschutz stehende Eiche stand etwa 350 Jahre im Park von Schloss Freybühel bei Graz, bis ein Sturm sie entwurzelte. 28 Tonnen wog der Koloss, fünf Jahre musste sie luftgetrocknet werden, dann noch sechs Monate in die Trockenkammer, bis endlich vier Scheiben herausgeschnitten werden konnten, mit einer speziellen Motorsäge aus Kanada, was zwölf Tage lang dauerte. Danach: plan fräsen, bürsten, matt lackieren, fertig. Jetzt zu haben für 80 000 Euro. Meist landen seine Tische in Besprechungsräumen oder Event-Locations, erzählt Lienbacher: „Private Kunden sind eher selten.“

Auf die hofft man dagegen ein paar Schritte weiter, wo Messebesucher im Ruderboot sitzen und ihre Bahnen ziehen – nun ja, eigentlich kommen sie nicht von der Stelle, tun sich aber dennoch etwas Gutes. Dass Rudern gesund ist, weiß jedes Kind, aber wer hat schon einen See oder Fluss und das sperrige Sportgerät dazu zur Verfügung? Die Macher von Augletics stellen einem all das ins Wohnzimmer: ein Rudergerät mit digitalem Bildschirm-Coach, das auch noch schick aussieht und sich mit zwei Handgriffen hochklappen und in die Ecke stellen lässt. Entwickelt hat das der Ex-Profi Flavio Holstein, zweimal deutscher Vizemeister. Kumpels aus dem Olympia-Team haben für den virtuellen Trainer die Idealbewegung vorgegeben, weicht der Amateur davon ab, gibt es via Bildschirm Korrekturvorschläge. Kostenpunkt: 2000 bis 2800 Euro.

In der gleichen Preisklasse liegt mit 2000 Euro auch ein Rekorde brechender Geschirrspüler, der von Mai an zu haben ist: Nur zehn Minuten braucht der Bora Dish. Geld, das Valeria Mayer nicht ausgeben muss, wandert ihr Produkt doch direkt von der Hand in den Mund: Sie kreiert Mochi.

Valeria Mayer präsentiert zwei ihrer Kreationen. Foto: Johannes Simon

Als gelernte Bioverfahrenstechnikerin hat sie bei einem Autobauer gearbeitet und wagt nun mit „Fesch & Tasty“ den Schritt in die Selbstständigkeit. Zu groß war der Wunsch, „etwas mit eigenen Händen zu erschaffen. Gerade in einer Zeit, in der KI und Digitalisierung immer mehr Bereiche verändern, bekommt echtes Handwerk für mich einen besonderen Wert.“ Und so zaubert sie in Halle A5 aus Klebereismehl kleine runde Kunstwerke mit Mango-Orange-Marone-Tonka-Geschmack oder mixt Vanille mit gebackenen Pflaumen.

Richtig: Wir sind auf dem „Food & Life“-Teil der Messe angekommen, wo es an jeder Ecke anders gut duftet, wo „Bayerns schnellster Bäcker“ gekürt und auf der Bühne showgekocht wird, wo eine Torten-Gala gefeiert wird und der Salzburger Spitzenkoch (Ikarus) Tommy Eder zweimal täglich zur Kitchenparty lädt: sechs Gänge samt Weinbegleitung für 89 Euro. Günstiger kommt man am „Krêp“-Stand von Svenja Köllmer weg. Auch sie hat den Job gekündigt, um ihre Start-up-Idee zu verfolgen: dem üblichen Crêpe-Einerlei „ein Upgrade, einen Twist zu verpassen“. Zum Beispiel Crêpes mit Kürbis-Feta-Füllung. Oder die weihnachtliche Variante mit Bratapfel, Marzipan und gerösteten Mandeln. Schadet ja nie, wenn jemand ein bisschen rumspinnt.

Online-Ticket: 17 Euro statt 20 an der Tageskasse, Family & Friends: 51 Euro für fünf Personen, Kinder bis zwölf Jahre: Eintritt frei