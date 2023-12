Lokalrunde:Essen gehen an Heiligabend

Essen gehen an Heiligabend

Von Franz Kotteder

Ausgehen an Silvester, das ist nichts Besonderes. Kann man in der Münchner Gastronomie locker machen. Vorausgesetzt, man hat im Mai oder Juni schon reserviert, denn auf den letzten Drücker sieht es natürlich nicht gut aus, da heißt es dann: "Tut uns leid, wir sind schon ausreserviert!" Fast unmöglich ist es aber, am 24. Dezember schön essen zu gehen. Da dürfte man sich eher fühlen wie die Heilige Familie auf der Herbergssuche, Näheres ist nachzulesen bei Ludwig Thoma, dessen einschlägiges Versepos gerade wieder flächendeckend vorgetragen wird.