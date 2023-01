Von Sabine Buchwald

Bei einem Grand Slam mitzumachen, das wünscht sich Heike Albrecht-Schröder schon lange. Im Alter von vier Jahren hat sie mit dem Tennis angefangen, und wie viele Nachwuchsspielerinnen träumte sie vom Center Court in Wimbledon, von Paris, New York und Melbourne. Nun wird Albrecht-Schröder tatsächlich nach Australien fliegen und bei einer Weltpremiere dabei sein.

Am 27. Januar beginnt in Melbourne der erste Grand Slam für gehörlose Tennisspielerinnen und -spieler, und Albrecht-Schröder ist zu diesen Australian Open Deaf and Hard of Hearing (DHoH) eingeladen. Sie ist derzeit die deutsche Nummer eins in ihrer Disziplin. Im vergangenen Jahr gewann sie bei den Deaflympics im brasilianischen Caxias Dos Sul das Einzel und wurde Zweite im Damen-Doppel.

In der Businessklasse zu fliegen, das kann sie sich nicht leisten

Albrecht ist 31 Jahre alt. Als Steffi Graf ihre Karriere 1999 nach 22 Grand-Slam-Siegen beendete, war sie 30. Albrecht-Schröder hat nun die Chance auf ihren ersten Grand-Slam. So weit aber will sie kurz vor dem langen Flug von München nach Melbourne noch nicht denken. Den gilt es erstmal auf engen Sesseln zu überstehen. In der Businessklasse zu fliegen, das kann sie sich nicht leisten.

Eine gute Woche vorher sitzt die Tennisspielerin im sportlichen Outfit, schwarzes Shirt und weiße Jacke, die langen Haare zurückgebunden, neben ihrem Trainer und Ehemann Marius Schröder im Vereinsheim des TC Blutenburg, ihrem Heimatverein. Sie komme gerade vom Fitness, erzählt sie, während sie mit dem Löffel in ihrem Cappuccino rührt. Nach dem Interview wird sie dann noch als Trainerin auf dem Platz stehen. Damit verdient sie hauptsächlich ihren Lebensunterhalt. Training, Arbeit und Turniere spielen, das sei schon ziemlich anstrengend, sagt Albrecht-Schröder. Der Körper einer Spitzensportlerin brauche auch Regenerationsphasen, sagt ihr Mann.

Albrecht-Schröder ist seit ihrer Geburt gehörlos, der erste Kontakt mit ihr lief über Mails. Man fragt sie, wie man bei einem Treffen mit ihr kommunizieren könne. "Ganz normal in Lautsprache", schreibt sie zurück, "ich lese überwiegend alles von den Lippen ab." Dass Albrecht-Schröder tatsächlich sehr deutlich artikulieren kann, das kommt dann doch überraschend. "Es ist nicht die Regel, so gut zu sprechen wie Heike", sagt ihr Mann, der selbst nicht taub ist. Das Thema Gehörlosigkeit wird viel Raum einnehmen bei dem Gespräch mit Albrecht-Schröder. "Ich finde das gut", sagt sie. Denn Gehörlosigkeit sei viel zu wenig präsent im Alltag.

Etwa 80000 gehörlose Menschen gebe es in Deutschland, sagt Albrecht-Schröder. Die meisten Hörenden wüssten nicht, wie sie mit ihnen umgehen sollen. "Ich wünsche mir, dass wir viel mehr teilhaben dürfen an der Gesellschaft." Dafür engagiert sie sich, möchte jungen Sportlerinnen und Sportlern ein Vorbild sein. Im vergangenen Jahr bekam sie aus den Händen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Silberne Lorbeerblatt, die höchste sportliche Auszeichnung, die er als Staatsoberhaupt zu vergeben hat. "Heike ist auch als Persönlichkeit eine Ausnahme", sagt Anne Köster vom Gehörlosen Sportverband, der 200 gehörlose Spitzensportler vertritt.

Zu wenig Sauerstoff bei der Geburt hat Albrecht-Schröder die Fähigkeit zu hören genommen

Zu wenig Sauerstoff bei der Geburt hat Albrecht-Schröder die Fähigkeit zu hören genommen. Von klein an aber hat ihre Mutter mit ihr geübt, Laute zu formulieren. Um das Empfinden für die Töne zu verstärken, hielt sie ihr einen Luftballon ans Gesicht. Kaum konnte sie laufen, nahmen die Eltern sie mit auf den Tennisplatz und stellten fest, dass die Tochter ein gutes Ballgefühl hat.

Sie bekam Trainerstunden und durfte in den Schulferien von Niederzier bei Düren nach Ruhpolding ins Tennislager fahren. "Ich bin Rheinländerin", betont Albrecht-Schröder, aber sie liebe die Berge. Deshalb war es ihr ganz recht, nach München zu gehen, wo sie an der Ludwig-Maximilians-Universität Hörgeschädigtenpädagogik und Psychologie studierte.

Detailansicht öffnen Albrecht-Schröder bei den Deaflympics im vergangenen Jahr. (Foto: Anton Schneid/oh)

Albrecht-Schröder trägt an beiden Ohren empfindliche Hörgeräte. Seit vergangenem Jahr kann sie mit der neuesten Version über Bluetooth sogar Musik wahrnehmen. Ohne diese Geräte hört sie erst bei 120 Dezibel erste Geräusche, da wird es für die Ohren von Hörenden schon unangenehm bis gefährlich. Bei Rockkonzerten an den Boxen oder einem Gewitterdonner kann es um die 120 Dezibel laut krachen. Als Hördefizit gilt allerdings schon eine Einschränkung ab 55 Dezibel.

Studiert hat Albrecht-Schröder mit der Unterstützung von Gebärden- und Schriftdolmetschern. Sie könne etwa eine Stunde lang im Hörsaal einem Dozenten von den Lippen ablesen, dann werde es zu anstrengend für sie. Tennis spielt Albrecht-Schröder in der Regel mit ihren Hörgeräten. Das gibt ihr auch Sicherheit für das Körpergleichgewicht. Bei Turnieren aber sind Hörhilfen nicht erlaubt. Um sich daran zu gewöhnen, zieht sie etwa eine Stunde vorher die Geräte aus. "Anfangs habe ich dann immer das Gefühl, dass sich der Kopf dreht. Aber das gibt sich, das ist Trainingssache", sagt sie.

"Wir nehmen viel mehr wahr als normal Hörende"

Was die Spielerin neben Aufschlägen, der Vor- und der Rückhand auch trainieren muss: sich nicht zu sehr ablenken zu lassen. "Wir nehmen viel mehr wahr als normal Hörende", sagt Albrecht-Schröder. Optisch. Das strapaziere die Konzentration und brauche die Leistungsfähigkeit schneller auf. "Ich sauge die äußeren Einflüsse viel mehr auf." Es sind oft ganz banale Sachen, die sie wahrnimmt, wie ein schief aufgehängter Besen am Spielfeldrand oder ein Zuschauer, der sich hektisch bewegt. Auch jede Regung im Gesicht ihres Trainers nimmt sie auf wie ein Schwamm und versucht, diese zu deuten. Marius Schröder lacht. Er versuche, so versteinert wie möglich zu schauen, um seine Frau nicht unnötig zu verwirren. Auf bestimmte Zeichen aber haben die beiden sich verständigt. Einfach etwas zurufen kann er ihr ja nicht.

Auch Albrecht-Schröder trainiert den "Tunnelblick", den Tennisstars wie Roger Federer oder Rafael Nadal haben. "Wir versuchen das schon auch, aber es ist fast unvermeidlich, dass wir abgelenkt werden", sagt sie. Doch müsse sie den Tunnelblick immer wieder neu aufbauen. Sie bevorzugt Hallen, weil es dort meist ruhiger ist.

Detailansicht öffnen Albrecht-Schröder bei der Siegerehrung der Deaflympics 2022. (Foto: Anton Schneid/oh)

In Melbourne aber wird im Freien gespielt, auf der gleichen Anlage wie der reguläre Grand Slam, wo Tennisprofi Alexander Zverev am Donnerstag ausgeschieden ist. "Es ist ein Turnier wie jedes andere", sagt Albrecht-Schröder. Alles, was für Hörende vielleicht etwas anders und besonders ist, kennt sie aus ihrer langen Turniererfahrung. Die Bälle werden auf den Platz donnern, die Spielerinnen und Spieler ihre Schläge je nach Eigenart mit einem Aufschrei begleiten. Nur selbst hören werden sie keinen dieser Ballkontakte. Deshalb müssen auch die Schieds- und Linienrichter anders kommunizieren. Sie können nicht einfach "aus" oder den Punktestand über den Platz rufen. Die Punkte werden auf einer elektronischen Tafel und mit den Händen angezeigt. Albrecht-Schröder hält ihre Faust in die Luft. "Das ist Null", sagt sie. Der Zeigefinger nach oben gereckt, bedeute die 15.

Die größten Unterschiede gibt es wohl im Preisgeld. Den Teilnehmern und ihren Begleitern wird die Hotelrechnung beglichen. Aber was für einen Sieg rausspringen würde, weiß Albrecht-Schröder nicht. Für sie steht das Dabeisein im Vordergrund. Zusammen mit ihrem Kollegen Urs Breitenberger wird sie Deutschland vertreten. Sie fühlt sich geehrt. 2005 war Albrecht-Schröder schon einmal in Melbourne, bei den Deaflympics, sie war damals 13 Jahre alt, gewann Silber und träumte von ihrem ersten Grand Slam.