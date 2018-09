7. September 2018, 18:57 Uhr Heftiger Streit Erst gibt es Krach, dann kracht es

Worüber sich die beiden Autofahrer stritten, das weiß die Polizei nicht. Dass der Streit aber heftig endete, dafür gibt es Beweise: zwei ramponierte Autos mit einem Schaden von rund 10 000 Euro und zwei Verletzte. Die beiden Münchner, 35 und 41 Jahre alt, fuhren am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der Landshuter Allee stadtauswärts, der jüngere hinter dem älteren. An der Einmündung zur Moosacher Straße mussten sie an der Ampel warten, was sie dazu nutzten, sich gegenseitig zu beschimpfen. Als die Ampel grün leuchtete, versuchte der 35-Jährige zu überholen. In dem Moment musste sein Kontrahent bremsen, was zur Kollision führte. Beide Fahrer erlitten Prellungen, der jüngere musste ins Krankenhaus.