"Nun geschah's! Um ½ 9 früh drangen 4 Männer von der 'Politischen' bei uns ein, mit Packern und räumten unsre Wonung aus, verstauten Bilder, Kunst- und Kulturbestand, Silbersammlung etc. in Kisten und in unten wartende Möbelwagen geschleppt. Die 'Herren' taten ihre Pflicht u. waren im ganzen recht anständig." Das schreibt Hedwig Pringsheim am 21. November 1938, nachdem die Nationalsozialisten tagsüber die wertvollsten Besitztümer aus der Wohnung von ihr und ihrem Mann getragen haben, in ihr Tagebuch. "Beide gefaßt, aber sehr erschöpft."

Hedwig und Alfred Pringsheim sind zu diesem Zeitpunkt 83 und 88 Jahre alt. Sie haben in den ersten Jahren unter nationalsozialistischer Herrschaft bereits einiges Unerfreuliche erlebt; Alfred war nach deren Gesetzen als Jude, Hedwig als Mischling eingestuft worden. Ihr Palais in der Arcisstraße war längst dem sogenannten Führerbau gewichen, inzwischen wohnten sie in einer Wohnung in der Widenmayerstraße. 1935 waren ihnen die vollen politischen Rechte aberkannt worden, 1938 wurden unter anderem ihre Pässe eingezogen, sie mussten als "Sühneleistung" für das deutsche Volk viel Geld zahlen, schließlich wurden die Bankkonten gesperrt. Die Pringsheims durften auch keine Theater, Kinos oder Varietés mehr besuchen. Und nun also der Abtransport ihrer Kunst- und Kulturgüter. Einen Tag später spielt Hedwig den Vorgang in einem Brief an Tochter Katia herunter: "Also: wir sind gesund, gefaßt, tapfer. Es wird uns weiter nichts geschehen. Man hat uns freundlichst erleichtert: Besitz ist Last..."

Humor selbst in widrigsten Situationen: Das ist ein Markenzeichen der Tagebuch-Schreiberin Hedwig Pringsheim. Von 1885 bis kurz vor ihrem Tod 1942 führte sie Tagebuch, diese Grande Dame und langjährige Salonière der Münchner Gesellschaft, Tochter der Frauenrechtlerin Hedwig Dohm, Schauspielerin in frühen Jahren, Mutter von unter anderen Katia, der späteren Ehefrau des Schriftstellers Thomas Mann. Seit mehr als 20 Jahren widmet sich Cristina Herbst als Herausgeberin ihren Tagebüchern. Den neunten und letzten Band dieser Editions-Großtat (Wallstein-Verlag) über die Jahre 1935-41 stellt sie nun im Literaturhaus vor - und damit die persönlichen Zeugnisse einer bedrückenden Epoche.

"Gott, Katjalein, es ist ja alles so vorteilhaft"

Die Jahre 1935 bis 39 des Ehepaars, so schreibt die Herausgeberin im Vorwort, seien trotz aller Einschränkungen und Verluste dabei noch nach ähnlichen Mustern wie zuvor verlaufen. Die alten Herrschaften gingen vormittags spazieren, nachmittags kam Besuch zum Tee, oft auch abends, ansonsten las Hedwig oder hörte Opern im Radio. Allerdings wurde es zunehmend einsamer um die beiden. An Emigration dachte das Ehepaar jedoch nicht, noch wenige Tage nach der Zwangsräumung schrieb Hedwig an Katia: "Schau mal, Kind: wir wollen auch wirklich nicht. Überleg's dir: wir sind zu alt, zu lebensunmutig, um uns zu transplantiren und in der Fremde ein neues Leben zu beginnen." Und: Sie habe gelernt, "historisch zu sehen und zu denken, weiß also, daß alles vorübergeht. Ob man's erlebt, ist amende nicht so wichtig."

Das klingt erschreckend abgeklärt. Anfang 1939 kommt dann doch der Sinneswandel - weitere Nazi-Verordnungen zur Devisenbeschaffung sind ergangen, Alfred hat eine "Sicherungsanordnung" erhalten. Hedwig schreibt von "allerlei Vorbereitungen", obwohl "das Hinauskommen immer schwieriger wird". Ende Oktober gelingt ihnen auf einer entsetzlichen Bahnfahrt, bei der Alfred eine "abscheuliche, sadistisch brutale Revision" erleidet und misshandelt wird, die Emigration nach Zürich. Beide werden sich dort trotz der Bemühungen etlicher Bekannter immer fremd fühlen. Alfred stirbt im Juni 1941. Hedwig, zunehmend verwirrt, schreibt Anfang Dezember im letzten Brief über ihren Umzug in ein kleines Appartement im Zürcher Splügenschloss: "Gott, Katjalein, es ist ja alles so vorteilhaft, ich kann es garnicht vorteilhafter finden." Und auch im allerletzten Tagebuch-Eintrag vom 27. Dezember, sieben Monate vor ihrem Tod, blitzt noch einmal ihr Sarkasmus auf: Sie sei "ins Pflügenschloß eingezogen, aber eingezogen bin ich noch nicht".

