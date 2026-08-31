Das erst örtlich, dann zeitlich verschobene und obendrein auf einen Tag eingedampfte „Heartbeatz-Festival“ fällt nun komplett aus. Wie die Veranstalter via Instagram mitteilen, seien sie bei der Organisation vor Herausforderungen gestanden, „die sich trotz aller Bemühungen letztendlich nicht mehr zufriedenstellend lösen ließen“. Daher habe man entschieden, das für den 5. September anberaumte Festival im Zwischennutzungsquartier „Lucky Star“ in Milbertshofen abzusetzen.

Die Einnahmen aus bisher verkauften Eintrittskarten würden vollständig zurückerstattet, versichern die Veranstalter. „Aufgrund von Problemen und Abstimmungen im Ticketing“ werde dies jedoch einige Zeit dauern. Bis spätestens Ende Oktober sollen sämtliche Rückerstattungen abgeschlossen sein.

Mit der Absage endet die Planung eines Festivals, die von Anfang an unter keinem guten Stern stand. So sollte die Veranstaltung ursprünglich Mitte Juni an drei Tagen und mit Stars wie DJ Robin Schulz, Rapper Gzuz sowie Mike Singer, Anna Grey und Cassö auf dem Gelände einer ehemaligen Kiesgrube in Waldperlach stattfinden. Dies rief jedoch scharfe Kritik aus der Lokalpolitik, von Anwohnenden und Umweltschutzverbänden hervor.

Während viele Menschen in Waldperlach den Lärm, die Vermüllung und ein Parkchaos durch das Festival mit täglich bis zu 20 000 Besucherinnen und Besuchern fürchteten, warnten die Münchner Kreisgruppen des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz sowie des Bundes Naturschutz vor einer Gefährdung geschützter Tiere in der früheren Kiesgrube. „Wir sind uns alle einig, dass das kein geeigneter Ort ist für eine solche Veranstaltung“, sagte auch Thomas Kauer (CSU), Vorsitzender des Bezirksausschusses Ramersdorf-Perlach.

Infolge der heftigen Kritik verkündeten die Organisatoren Mitte Mai, das Festival von Waldperlach in den „Lucky Star“ auf das frühere Firmengelände von Knorr-Bremse nördlich des Olympiadorfs zu verlegen und auf zwei Tage zu verkürzen. Knapp einen Monat später folgte dann die nächste Planänderung: Aufgrund „infrastruktureller Herausforderungen“, hieß es in einer Mitteilung, werde das „Heartbeatz“ zu einer eintägigen Veranstaltung und erst am 5. September stattfinden. „Die Verschiebung ermöglicht es uns, alle Voraussetzungen für ein sicheres, reibungsloses und hochwertiges Festival zu schaffen“, teilten damals die Nightlife Productions mit, hinter der vor allem zwei Neubiberger aus dem Landkreis München stehen.

Einer von ihnen, Leo Wagenhofer, hatte im Mai auf SZ-Anfrage den karitativen Ansatz der Veranstaltung unterstrichen. Demnach solle der komplette Gewinn aus dem Ticketverkauf an wohltätige Organisationen gehen; unter anderem kooperiere man hierzu mit der Deutschen Kinderkrebshilfe und der Deutschen Knochenmarkspenderdatei.

Der Unmut ist groß unter den Musikfans, die schon ein Ticket erworben haben

Schon die Verlegung und Verkürzung des Festivals hatte bei einigen Musikfans, die bereits Tickets erworben hatten, für viel Unmut gesorgt, der sich unter anderem in kritischen Internet-Bewertungen widerspiegelte. Nun ist die Veranstaltung also ganz abgesagt worden – aufgrund „einer Vielzahl von Entwicklungen, die im Laufe der vergangenen Monate zusammengekommen sind“, teilen die Organisatoren auf Anfrage mit.

Konkret sei die Planung des Festivals erschwert worden durch „mehrfach veränderte Rahmenbedingungen, die Verlegung des Veranstaltungsorts, die zeitliche Verschiebung sowie daraus entstehende neue Abstimmungen mit Partnern, Dienstleistern und weiteren Beteiligten“. Zudem habe man erfahren müssen, „wie stark ein Veranstalter von externen Partnern, Dienstleistern und weiteren Rahmenbedingungen abhängig ist“.

Durch die Planung, die Verlegungen und die spätere Absage sind den Veranstaltern eigenen Angaben zufolge „erhebliche Kosten“ entstanden. Eine konkrete Summe könne man bislang nicht nennen. Auch zu den bereits verkauften Tickets machen die Organisatoren keine Angaben. Hier gelte es, die Verkaufszahlen der beteiligten Ticketingpartner abzuwarten, heißt es.

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„Ein Festival dieser Größenordnung entsteht im Zusammenspiel vieler Beteiligter“, teilen die Veranstalter mit. „Genau dieses Zusammenspiel hat unter den mehrfach veränderten Rahmenbedingungen letztlich nicht mehr so funktioniert, wie es für eine sichere und professionelle Durchführung notwendig gewesen wäre.“ Nun werde man die Erfahrungen der vergangenen Monate aufarbeiten „und hoffen, Heartbeatz im kommenden Jahr unter deutlich stabileren Voraussetzungen neu aufstellen zu können“.

Schließlich versichern die Veranstalter auch in ihrem Instagram-Post, dass sie 2027 einen neuen Anlauf nehmen wollen – „mit einigen Dingen, die anders werden, mit vielem, das besser wird, und mit dem klaren Anspruch, Heartbeatz so umzusetzen, wie wir es uns von Anfang an vorgestellt haben für den guten Zweck“.