Kritik von Thomas Becker

Was für eine Gabe! Auf Zuruf etwas improvisieren können, das nicht nur lustig und unterhaltsam ist, sondern auch noch Tiefe und Nachdenklichkeit hat – das ist schon eine Kunst. Hazel Brugger hat das drauf wie kaum eine andere Kollegin oder ein anderer Kollege. Warum die Synapsen bei ihr so blitzschnell schalten und zuweilen in so herrlich abseitige Anarcho-Regionen driften? Wer weiß.