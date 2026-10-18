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Hazel Brugger im Circus KroneÜber Schildkröten und kuriose Begegnungen mit Angela Merkel

Lesezeit: 3 Min.

Selbstironie ist ihre stärkte Waffe: Hazel Brugger erzählt von ihrem Familienalltag und ihren Erlebnissen beim ESC.
Selbstironie ist ihre stärkte Waffe: Hazel Brugger erzählt von ihrem Familienalltag und ihren Erlebnissen beim ESC.
Foto: Oliver Hochkeppel

Weniger politische Themen, mehr private Anekdoten: In ihrem fünften Bühnen-Programm „Good Evening Europe“ betreibt die Comedienne Hazel Brugger gnadenlose Selbstbespiegelung.

Kritik von Oliver Hochkeppel

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Die eigentliche Frage für Comedians ist ja: Wie bleibt man auch nach vielen Jahren in der Humormühle noch witzig. Wenn man all die Stand-up-Standards von „Ich komme ja aus xy, woher kommt ihr?“ bis „Ich bin jetzt Single“ durch hat, all die Mann-und-Frau-Gags samt Veganer- oder Deutsche-Bahn-Pointen. Hazel Brugger präsentierte im Circus Krone ein klassisches Rezept: gnadenlose Selbstbespiegelung. Man schlachtet einfach alles aus, was einem selbst tagtäglich begegnet.

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