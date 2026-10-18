Die eigentliche Frage für Comedians ist ja: Wie bleibt man auch nach vielen Jahren in der Humormühle noch witzig. Wenn man all die Stand-up-Standards von „Ich komme ja aus xy, woher kommt ihr?“ bis „Ich bin jetzt Single“ durch hat, all die Mann-und-Frau-Gags samt Veganer- oder Deutsche-Bahn-Pointen. Hazel Brugger präsentierte im Circus Krone ein klassisches Rezept: gnadenlose Selbstbespiegelung. Man schlachtet einfach alles aus, was einem selbst tagtäglich begegnet.
Hazel Brugger im Circus KroneÜber Schildkröten und kuriose Begegnungen mit Angela Merkel
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Weniger politische Themen, mehr private Anekdoten: In ihrem fünften Bühnen-Programm „Good Evening Europe“ betreibt die Comedienne Hazel Brugger gnadenlose Selbstbespiegelung.
Kritik von Oliver Hochkeppel
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