Die eigentliche Frage für Comedians ist ja: Wie bleibt man auch nach vielen Jahren in der Humormühle noch witzig. Wenn man all die Stand-up-Standards von „Ich komme ja aus xy, woher kommt ihr?“ bis „Ich bin jetzt Single“ durch hat, all die Mann-und-Frau-Gags samt Veganer- oder Deutsche-Bahn-Pointen. Hazel Brugger präsentierte im Circus Krone ein klassisches Rezept: gnadenlose Selbstbespiegelung. Man schlachtet einfach alles aus, was einem selbst tagtäglich begegnet.