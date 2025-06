Hautkrebserkrankungen nehmen in Bayern deutlich zu. Wie der Arztreport der Barmer Krankenkasse 2025 belegt, haben sich die Diagnosen von schwarzem Hautkrebs (malignes Melanom) mehr als verdoppelt: von 29 250 im Jahr 2005 auf mehr als 71 150 Fälle 2023. Auch die Diagnose „weißer Hautkrebs“ wird immer häufiger gestellt – die Zahlen steigen von rund 112 200 auf 295 000 Fälle. Besonders betroffen ist laut Arztreport die „Babyboomer-Generation“, also Menschen, die zwischen 1950 und 1964 geboren sind.

Christoph Liebich, seit 1999 Facharzt für Dermatologie, hat eine große Praxis in der Münchner Innenstadt. Der 58-Jährige bestätigt die Zahlen. „In den vergangenen 50 Jahren haben sich die Hautkrebserkrankungen tatsächlich vervierfacht“.

SZ: Herr Liebich, die Babyboomer haben sich also kaum vor einem Sonnenbrand geschützt und sich nicht mit einer Sonnencreme mit Sonnenschutzfaktor 50 plus eingeschmiert?

Christoph Liebich: Cremes mit so hohem Lichtschutzfaktor gab es da noch nicht. Erst etwa Ende der Achtziger-, Anfang der Neunzigerjahre kamen Cremes mit vernünftigem Lichtschutzfaktor auf den Markt. Die hohen Zahlen haben also auch etwas mit der Geschichte und mit Modetrends zu tun. Früher war die Oberschicht zum Beispiel nicht sonnengebräunt, das gehörte sich nicht. Aber nach dem Krieg, vor allem Mitte der Sechzigerjahre, ging es dann ab in den Süden, nach Italien – und die Menschen kamen nach dem Urlaub sonnengebräunt wieder. In den Süden zu fahren, wurde ein Trend. Braun zu sein, galt plötzlich als schön.

Zum Trend wurde in den Achtzigerjahren auch das Solarium.

Genau, daran kann ich mich noch gut erinnern. Ich bin ja auch selbst gegangen. Damals haben sich die jungen Menschen sorglos gebräunt, am Meer, im Schwimmbad, im Solarium. Aber in jungen Jahren ist UV-Bestrahlung besonders gefährlich. Sonnenbestrahlung ist neben Arsen und Zigarettenrauch eines der schlimmsten Krebsgifte. Deswegen ist bei uns mittlerweile die Nutzung eines Solariums auch für Menschen unter 18 Jahren nicht erlaubt.

Und heute? Das Verhalten der Menschen hat sich doch verändert.

Doch, schon. Die Empfindlichkeit der Menschen gegenüber der Sonnenstrahlung ist eher gestiegen. Sonne wird nicht mehr so positiv wahrgenommen, man schützt sich vor ihr.

Was passiert eigentlich, wenn die Haut braun wird?

Die Verfärbung der Haut bedeutet, dass sich die Haut schützt. Denn bei UV-Bestrahlung lagert sie Pigmente ein, die Haut wird dicker. Diese Verdickung der Hornhaut oder die sogenannte Lichtschwiele ist ein natürlicher Schutz.

Kann man schwarzen Hautkrebs selbst erkennen?

Schwarzer Hautkrebs sollte unbedingt entdeckt werden. Der regelmäßige Besuch beim Hautarzt, das jährliche Screening ist absolut notwendig. Die gesetzlichen Kassen zahlen das Screening vom 35. Lebensjahr an. Wer aber zum Beispiel mehr als 100 Muttermale hat, sollte schon früher gehen. Aber natürlich kann man nach der ABCDE-Regel seine Muttermale auch selbst beobachten.

Regelmäßig zum Hautarzt zu gehen, sei sehr wichtig, sagt Dermatologe Christoph Liebich, der eine große Praxis in der Münchner Innenstadt hat. (Foto: Harry Stahl)

Wofür steht sie?

A steht für Asymmetrie, also ist das Muttermal gleichmäßig rund, oder nicht? B steht für Begrenzung. Hat es unscharfe Begrenzungen oder Ausfransungen? Wie viele Farben (C für Colorierung) hat das Muttermal? Mehrere oder sehr dunkle Farben können verdächtig sein. D beschreibt den Durchmesser, also wie groß das Muttermal ist. Größer als 0,5 Zentimeter müsste beobachtet werden. Ragt das Muttermal über das Hautniveau hinaus (E für Erhabenheit) oder wächst es innerhalb von sechs Wochen schnell – dann ebenso. Wenn ein Muttermal blutet, muss man sofort zum Arzt. Lieber geht man zu früh als zu spät.

Aber wenn man schnell einen Termin beim Dermatologen braucht, ist das sehr schwierig. Die Wartezeiten sind enorm.

Das ist richtig. Deswegen rate ich einfach regelmäßig zu gehen und dann gleich den Termin für das nächste Mal auszumachen.

Wie liegen die Heilungschancen beim schwarzen Hautkrebs?

Das kann man pauschal nicht sagen. Es hängt davon ab, wann er entdeckt wird. Je früher, umso höher sind die Heilungschancen. Wenn er rechtzeitig entdeckt wird, ist er gut heilbar.

Wie kann weißer Hautkrebs aussehen?

Meistens sind das Hautveränderungen im Kopf- und Halsbereich. Die Stellen nässen, sind auch mal schuppig, sie fangen an, zu jucken oder zu bluten. Sie wachsen relativ langsam.

Ist er bösartig?

Hautkrebs ist immer bösartig. Und er kann immer wieder kommen.

Was ist dran an dem Satz: „Die Haut vergisst nie“?

Der Satz stimmt. Die Haut merkt sich jeden Sonnenbrand. Denn UV-Strahlen schädigen das Erbgut der Zellen. Die Haut kann diese Schädigung zwar reparieren. Aber diese Mechanismen funktionieren mit der Zeit immer weniger. Vielleicht kann man sich das so vorstellen: Diese Schutzmechanismen gegen UV-Strahlung sind wie eine kleine Maschine. Mit der Zeit läuft sie holpriger und leiert aus.

Also kann es nur eines geben: eincremen.

Absolut richtig.

Sollte im Sommer morgens schon die Creme ins Gesicht?

Genau. Am besten immer mit Lichtschutzfaktor 50 plus. Und beim Cremen im Urlaub für den ganzen Körper nicht zu wenig nehmen! Zwei Milligramm pro Quadratzentimeter sind gut.

Wie viel ist das denn?

Na ja, drei bis vier Esslöffel für den ganzen Körper, davon etwa einen Teelöffel für Gesicht und Hals. Eine Faustregel ist auch: für jede Körperregion etwa einen Strang Sonnencreme in der Länge der ganzen Hand zu verwenden. Ach ja, und alle zwei bis drei Stunden nachcremen nicht vergessen!