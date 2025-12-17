Wenn der Haushalt nicht mehr richtig funktioniert, droht Chaos. Im Privaten wie im Politischen. An diesem Punkt ist München nun angekommen. Mit einem Kraftakt hat der Stadtrat einen Haushaltsplan für das Jahr 2026 verabschiedet. Doch eines muss allen Parteien klar sein: Wenn nicht ein Wirtschaftswunder geschieht oder unerwarteter Geldsegen von Bund und Land über München hereinbricht, kann und darf es kein „Weiter so“ in der Stadtpolitik geben.