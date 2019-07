8. Juli 2019, 18:28 Uhr Haushalt 2020 Mehr Mitarbeiter, mehr Millionen

CSU und SPD haben sich geeinigt, wie viel Geld München im kommenden Jahr ausgeben darf. Nun muss noch der Stadtrat zustimmen

SPD und CSU haben sich auf die Eckdaten für den Haushalt 2020 geeinigt. Die Referate sollen 754 zusätzliche Mitarbeiter erhalten. Darüber hinaus dürfen sie fürs laufende Geschäft 180 Millionen Euro mehr ausgeben als 2019. Der Überschuss im Verwaltungshaushalt soll 300 Millionen Euro betragen. Demzufolge wird München für die nötigen Investitionen im Jahr 2020 wiederum keine neuen Schulden aufnehmen müssen. Auf diese grundsätzlichen Ziele haben sich nach Informationen der SZ die Fraktionsspitzen geeinigt. Der Stadtrat soll die Eckpunkte in der Vollversammlung am 24. Juli beschließen. Damit revidieren SPD und CSU die harten Vorgaben, die Kämmerer Christoph Frey (SPD) und Personalreferent Alexander Dietrich (CSU) als Vorschlag präsentiert hatten. Diese wollten der Verwaltung bei den Ausgaben lediglich 69 Millionen Euro mehr genehmigen als im Vorjahr. Die Fraktionen haben diesen Betrag auf 180 Millionen Euro erhöht. Gewünscht hatten sich die Referate Mehrausgaben von fast 450 Millionen Euro. Für diesen Kompromiss musste das Rathausbündnis eine Linie überschreiten, die bisher angesichts der ausgezeichneten Einnahmesituation als nicht antastbar galt. 400 Millionen Euro Überschuss aus Einnahmen und Ausgaben galten in den vergangenen Jahren als gesetzt, um genügend Geld für die Investitionen zum Beispiel in Schulen, Wohnungen oder Verkehrswege zu haben. Auch bei den Stellen zeigte sich der Stadtrat großzügiger als es Kämmerer und Personalreferent vorschlugen. Diese wollten einen Zuwachs von 450 Mitarbeitern erlauben, CSU und SPD gaben nochmals 300 dazu. Gewünscht hatte sich die Verwaltung mehr als 2000.