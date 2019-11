"Was kostet wohl das Haus vom Chef" vom 6. November:

Interessiert habe ich Ihren Artikel über die neue Internetplattform Scoperty gelesen. Die Schätzungen dieser Seite sind teils nur mit einer Genauigkeit von 40 Prozent angegeben. So etwas anzugeben ist unseriös und unprofessionell. Das schafft auch ein Kleinkind. Noch dazu merkt man, dass ein Algorithmus über sämtliche Immobilien drübergetorkelt ist - ohne, dass ein echter Mensch das Ganze nochmals mit Verstand kritisch hinterfragt hat. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass Häuser, die direkt am Mittleren Ring liegen, höher bewertet werden als gleichwertige Objekte 500 Meter vom Ring entfernt. Oder gleichwertige Objekte in der gleichen Straße mit Differenzen von 30 Prozent. In der Immobilienwirtschaft gilt seit jeher: Lage, Lage, Lage - aber das weiß der pfiffige Algorithmus wohl einfach noch nicht.

Was sich mir außerdem nicht erschließt, ist, warum ich als Hausbesitzer oder Mieter aktiv werden muss, um den "Schätzwert" für mein Haus zu deaktivieren. Sollte es nicht andersherum laufen, dass man sein Haus freiwillig der Seite zuführen kann, wenn man denn wirklich möchte, dass es dort erscheint? Würde diese Seite denn funktionieren, würde sie keinen Nutzen für die Bürger darstellen - da letztendlich immer der Käufer entscheidet, wie viel ihm eine Immobilie wert ist. Ich denke auch nicht, dass Immobilienbesitzer sich über virtuelle Visitenkarten von interessierten Käufern freuen werden. Dies wird meiner Meinung nach nur zu noch mehr Angeboten schmieriger Investoren führen, die mit Hilfe des Portals versuchen, Menschen zum Verkauf zu drängen. Immobilienbesitzer in München haben keine Probleme, Käufer zu finden. Diese Plattform ist allenfalls für Einbrecherbanden nützlich, die sich hier einen Überblick über mögliche Ziele verschaffen können.

Ich denke, es geht den Machern der Plattform nicht um mehr Transparenz auf dem Immobilienmarkt - sondern nur darum, in ein paar Jahren die Seite an die höchstbietende Immobilienplattform weiter zu verkaufen. Dr. Christina Rechenberg, München