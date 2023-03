Von Susi Wimmer

Michael B. will nicht mehr reden, nicht mehr daran denken. Er will lieber vergessen. Zu tief sitzt die Scham, zu schwer lastet auf ihm die Verzweiflung, ob er es nicht doch bemerken oder hätte verhindern können. Der 83-Jährige sucht Schuld bei sich, dabei sollen über Jahre hinweg er und seine Frau getäuscht, ausgenutzt und um eine halbe Million Euro betrogen worden sein. Und zwar von einem Mann, der von Berufs wegen eine Vertrauensstellung genossen und sich laut Anklage wie an Sohnes statt in die Familie geschlichen haben soll: von ihrem Hausarzt.

Klaus H., der Arzt, sitzt auf der Anklagebank vor dem Amtsgericht München und schweigt. Ein hagerer Mann, 57 Jahre alt, unscheinbar - und wie zumindest die Anklageschrift im Strafverfahren um den Vorwurf des Betrugs vermuten lässt, offenbar völlig gewissenlos. 47 Fälle sind dort aufgelistet - Fälle, in denen der Allgemeinarzt seine Patienten zu Hause aufgesucht und um Geld gebeten haben soll. 450 000 Euro soll das Ehepaar dem Arzt geliehen haben. Am Ende gerieten die Senioren aufgrund ihrer Hilfsbereitschaft selbst in finanzielle Nöte, mussten sich verschulden, erlitten Nervenzusammenbrüche. Die Ehefrau ist mittlerweile gestorben. "Sie hat das Ganze viel zu viel belastet und dann ist sie sehr schnell gestorben", sagt Ulrike Tremel, die Anwältin der Familie. Sie will anstelle von Michael B. die Geschichte des Ehepaars erzählen.

Man hört und liest fast jeden Tag von Enkeltrickbetrügern, die alten Leuten ihr Erspartes aus der Tasche ziehen, von falschen Polizisten oder Schockanrufern, die Senioren mit Hiobsbotschaften aus der Ruhe und um ihr Geld bringen. So neu wie perfide ist, dass ein Hausarzt seine Patienten anschnorrt - das Ehepaar B. soll da kein Einzelfall gewesen sein. Denn als Allgemeinmediziner genießt Klaus H. Ansehen und Vertrauen, die Gesundheit seiner Patienten liegt in seinen Händen. Aber das Ehepaar B. hat er krank gemacht.

Die Ehefrau Erika B. (Name der Geschädigten geändert) habe den Arzt über ihren Beruf seit Langem gekannt, erzählt die Anwältin Ulrike Tremel. Es sei ein Vertrauensverhältnis entstanden, das Ehepaar wechselte in die Praxis des Mediziners. Klaus H. stattete regelmäßig Hausbesuche ab, und irgendwann sei er zu Hausbesuchen der besonderen Art erschienen. Den Patienten habe er beispielsweise vorgegaukelt, er sei unverschuldet in ein Gerichtsverfahren verwickelt und verurteilt worden, weil er als Arzt Betäubungsmittel verschrieben habe. Nun benötige er Geld, um die Schulden für den Strafbefehl abzubezahlen. Mal sei es um Reparaturen gegangen, die dringend hätten finanziert werden müssen, dann habe er Geld fürs Finanzamt gebraucht.

Als die Ehefrau eine Erbschaft machte, "wurde es richtig heftig", sagt die Anwältin

Zu diesem Zeitpunkt, so erzählt Anwältin Tremel, habe Erika B. dem Arzt aus tiefstem Herzen vertraut. Sie hatte 1965 eine Fehlgeburt erlitten, Klaus H. war derselbe Jahrgang. In ihm sah sie offenbar das Kind, das sie nie hatte. Und auf dieser Welle sei wohl der Arzt geritten, um das Ehepaar zu bearbeiten. "Ich bin doch wie ein Sohn für euch", soll er immer betont haben.

Die Anklage listet im November 2016 eine erstmalige Zahlung von 4000 Euro auf, einen Monat später schon 83 000 Euro. 2018 machte Erika B. noch eine Erbschaft - und habe dem Arzt davon erzählt. "Dann wurde es richtig heftig", sagt die Anwältin. 451 400 Euro soll H. dem Ehepaar bis Februar 2019 abgenommen haben. "In Wirklichkeit war es mehr", sagt Ulrike Tremel, exakt 637 900. Diese Summe hatte die Anwältin für ihre Mandantschaft beim Zivilgericht eingefordert. Allein, es fehlten die Quittungen.

Nett, zurückhaltend, hilfsbereit, "brave Leute", so beschreibt Rechtsanwältin Ulrike Tremel Michael und Erika B. Der Ehemann sei auch korrekt gewesen, und so habe er von dem Arzt für jede geliehene Summe Darlehensbescheinigungen samt Zinsverpflichtungen gefordert. Er habe eine Liste angelegt und alle Quittungen abgeheftet, die der Arzt allesamt unterschrieben habe. Klaus H. soll den Leuten immer versichert haben, dass er das Geld zurückzahlen werde. "Er erzählte beispielsweise von einem Haus in Tschechien, das er renovieren und verkaufen werde", sagt die Anwältin. Von 2016 an aber sei keine Rückzahlung mehr gekommen. Im März 2019 gab H. dann überraschend seine Praxis auf.

Die Erbschaftssteuer konnten die Geschädigten schon nicht mehr zahlen

Die Situation eskalierte Anfang 2019: Das Ehepaar sollte einen größeren Betrag an Erbschaftssteuer entrichten - und konnte nicht bezahlen. Alle Ersparnisse seien zu diesem Zeitpunkt an den Arzt geflossen gewesen, den alten Leuten stand das Wasser bis zum Hals. "Die Familie bekam echte Probleme mit dem Finanzamt, die Schlinge zog sich langsam zu", so die Anwältin. Sie hätten die Darlehen zurückgefordert, Klaus H. habe zu zahlen versprochen, aber es sei nichts gekommen. Michael B. erlitt einen Nervenzusammenbruch und musste in eine Klinik. Auch seine Frau klappte zusammen, musste kurzzeitig ins Krankenhaus.

Kaum entlassen, sei tags darauf Klaus H. vor ihrer Tür gestanden. "Ich will mich nur erkundigen, wie es Dir geht", soll er gesagt haben. H. soll der alten Frau eingeredet haben, sie müsse die Quittungen jetzt herausgeben. Als Erika B. das verweigert habe, habe er vorgeschlagen, die Unterlagen an einem sicheren Ort zu verstecken, "damit das Finanzamt sie nicht zu sehen bekommt". "Mutter", wie er sie genannt habe, solle die Unterlagen in der Schublade unter dem Backofen verstecken. Am nächsten Morgen sei H. erneut erschienen, um Frühstück für die Seniorin zu machen. "Als sie auf der Toilette war, muss er die Quittungen entwendet haben", meint die Anwältin. Jedenfalls habe Erika B. am nächsten Tag festgestellt, dass alle Belege gefehlt hätten.

Der Neffe des Ehepaars drängte zu einer Anzeige, "und die Polizei hatte bereits drei Betrugsvorwürfe mit sechsstelligen Beträgen gegen den Arzt im System", sagt Ulrike Tremel. Sie stellte Strafantrag und strengte eine Zivilklage an. Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren ein, Tremel erreichte durch ihre Hartnäckigkeit eine Wiederaufnahme. Im Dezember 2020 sprach das Landgericht München I im Zivilverfahren den Geschädigten 451 400 Euro zu, plus Zinsen. Man versuchte, bei dem Arzt zu vollstrecken, "aber das ging ins Leere".

Das Urteil zu Lasten des Arztes hat Erika B. nicht mehr erlebt

Das Urteil hat Erika B. nicht mehr erlebt. Sie starb im September 2019. Der Vertrauensmissbrauch, und dass sie auch noch ihren Mann mit hineingezogen hatte, "das hat ihr zugesetzt", erzählt Ulrike Tremel, "es ging ihr immer schlechter". Ihr Mann Michael würde sich wünschen, dass es "etwas Gerechtigkeit gibt" und dass vielleicht ein bisschen was von dem Geld zurückkommt.

Alfons R. (Name geändert) ist 86 Jahre alt - und war für den Arzt offenbar auch ein geeignetes "Objekt". Nach der Sprechstunde habe Klaus H. ihn zu sich gebeten und ihm sein Leid geklagt: Schulden durch ein Gerichtsurteil, später seien es Mietrückstände gewesen. Jedenfalls, erzählt der Senior in der aktuellen Verhandlung vor dem Amtsgericht, habe er dem Arzt 5000 Euro geliehen. Als dieser zum dritten Mal angekommen sei und wieder Geld habe borgen wollen, habe ihn Alfons R. abgewiesen. "Ich konnte das nicht machen, das waren die letzten Rücklagen für meine Beerdigung." Er klagte gegen den Arzt und bekam zumindest die 5000 Euro zurück, die er aufgrund der Quittungen belegen konnte.

Nun sitzt Klaus H. auf der Anklagebank, es geht um den Betrugsvorwurf. Sein Verteidiger Tom Heindl stellte zuletzt Beweis- und Befangenheitsanträge. Er sagt, dem Arzt hätten damals zwei Wohnungen an der Landsberger Straße gehört. Eine sei verkauft worden - der Erlös ging ans Finanzamt. Die zweite Wohnung, etwa 70 Quadratmeter groß, sei damals 750 000 Euro wert gewesen. Somit habe sein Mandant davon ausgehen können, dass er die geliehene Summe hätte zurückzahlen können, "das ist kein Betrug". Allerdings, so wirft die Richterin ein, habe die Hälfte der Wohnung seiner Ehefrau gehört. Der Prozess wird demnächst fortgesetzt.