Von Evelyn Vogel

Eigentlich heißt es ja im Volksmund: "Alles neu macht der Mai". Im Haus der Kunst jedoch folgt man der Devise: "Alle neu macht der Januar" - und nimmt zum neuen Jahr ein paar Änderungen in Angriff. Für alle, die sich häufiger auf der Website der Ausstellungshalle umsehen, dürfte diese als Erstes ins Auge stechen: das neue visuelle Erscheinungsbild, das vom Haus der Kunst in Zusammenarbeit mit dem Bureau Borsche entwickelt wurde. Es soll die Ausrichtung auf ein miteinander verflochtenes Programm unterstreichen und mit dem Ort selbst - seiner Form, seinen Farben und Tönen - in Dialog treten. Das neue Logo basiert auf den Säulen des Gebäudes, die sich biegen und einander zuwenden. Das Symbol ähnle nicht zufällig einer Funkstation, die Wellen aussendet, oder einem Regenbogen, ein farbenfrohes Symbol für Frieden und Vielfalt. Es stehe für ein Miteinander und die Begegnung, die für das Haus und sein Programm entscheidend seien.

Eine Änderung, welche die Besucher auch analog ganz schnell entdecken werden: Das Haus der Kunst sagt "Goodbye" zum Free First Thursday und dafür "Hello" zum Open Haus. Am 5. Januar gibt es zum letzten Mal freien Eintritt an einem Donnerstagabend. Vom 27. Januar an heißt es dann an jedem letzten Freitag im Monat: "Open Haus - Frei rein, fein raus". Damit noch mehr Familien dabei sein können, startet das Open Haus dann bereits von 16 Uhr an und läuft wie gewohnt bis 22 Uhr. Zudem gibt es am freien Eintrittstag ein neues Programm für kulturelle Bildung, das allen Besucherinnen und Besuchern verschiedene Angebote zu den Ausstellungen macht.

Außerdem gibt es eine neue Jahreskarte passend zum neuen Programm: Für 100 Euro bietet "365 Live" neben freiem Eintritt zu den Ausstellungen, diskursiven Veranstaltungen und Führungen auch freien Eintritt zu allen Performances und Veranstaltungen der Tune-Reihe. Die erste Tune-Veranstaltung im neuen Jahr findet am Freitag, 20. Januar, um 20 Uhr statt. Zu Gast ist Alvin Curran mit seiner Performance "Shofar Rags XXXL". Wer wie bisher mit der Jahreskarte nur die Ausstellungen besuchen möchte, für den gibt es weiterhin die Jahreskarte für 50 Euro (Partnerkarten kosten 90 Euro). Die Karte bekommt zur besseren Unterscheidung von der neuen "365 Live" ebenfalls einen Namen und heißt jetzt "Haus der Kunst 365.