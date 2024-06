Die evangelische Nazarethkirche in Bogenhausen wird doch nicht zum Haus der Kulturen und Religionen in München (HdKRM). Nach eigenen Angaben hat der interreligiöse Verein jetzt entschieden, „die Phase der Erprobung in der Nazarethkirche abzuschließen“. Eine weitere Nutzung des denkmalgeschützten Gotteshauses scheitert demnach an den Kosten für einen entsprechenden Umbau.