Stefan wohnt um die Ecke. Er ist Single und kommt jeden Mittwoch hierher wegen der „sehr netten Gesellschaft, ein Highlight der Woche“. Bei Dieter ist es ähnlich, er lebt auch allein und freut sich, „ohne Anmeldung“ mit anderen gemeinsam am großen Tisch zu essen und zu „plaudern“. Hedwigs Lebensgefährte ist vergangenes Jahr kurz vor Weihnachten gestorben, ihre Nichte hat sie gedrängt, vorbeizuschauen, zur „Trauerbewältigung“. Bei Marianne war es der Klinikseelsorger, der sie geschickt hat, nachdem ihr Mann nach langer Krankheit gestorben ist. Den krebskranken Schorsch, der immer für sich am Nebentisch saß, haben sie einfach mal gefragt, ob er sich nicht zu ihnen herübersetzen wolle an die Tafel in diesem besonderen Café, wo durch die riesigen Fenster das bunte Herbstlaub des Ostfriedhofs hineinleuchtet.

„Wer is(s)t schon gern alleine?“ Gute Frage, die auf einem Programm-Kärtchen steht, das neben einer halb ausgetrunkenen Johannisbeerschorle auf dem Tisch liegt. Von der Gruppe, die sich an diesem Mittwochmittag hier unter diesem Motto versammelt hat, jedenfalls keiner. Mitte, Ende 60 sind sie alle und wie sie da sitzen, über Rezepte reden, die Zukunft von Sport Schuster und „dem Hirmer“ in der Münchner Innenstadt, wie laut es zugeht und wie lustig: Im Leben käme man nicht drauf, dass Trauer die thematische Klammer dieser Veranstaltung ist.

Letztlich ist es genauso gedacht im „Haus am Ostfriedhof“. Die Erzdiözese München und Freising hat an der Friedhofsmauer, Eingang St.-Martin-Straße, vor einem Jahr einen „niederschwelligen Ort der Begleitung und Begegnung für trauernde Menschen geschaffen“, wie sie es selbst formuliert. Unabhängig von der Konfession sollen in dem lichthellen Neubau, den sie sich 12,5 Millionen Euro hat kosten lassen, „Menschen in schwierigen Situationen“ Unterstützung finden – ohne vorherige Anmeldung.

„Wir denken Trauer hier sehr weit“, sagt Sonja Eichelbaum, Pastoralreferentin und Leiterin der Einrichtung, beim Gespräch in einem der vielen Rückzugszimmer des Hauses. „Es geht uns um Menschen, die einsam sind, warum auch immer, weil sie einen Partner verloren haben, ihre Arbeit, ihre Heimat. Ein Riesen-Trauerthema ist auch Flucht. Menschen fühlen sich in der neuen Kultur allein.“ Sie sehen dieses Angebot hier als Kernaufgabe der Kirche.

Pastoralreferentin Sonja Eichelbaum leitet das Haus am Ostfriedhof. Mit einem ökumenischen Team aus Seelsorgerinnen bietet sie hier niederschwellige Begleitung für Trauernde an. (Foto: Robert Haas)

Das Café unten im Haus, das unabhängig betrieben wird von Conviva, dem inklusiven Gastro-Betrieb der Cooperative Beschützende Arbeitsstätten e. V., ist einerseits offen für die Allgemeinheit. Andererseits finden sich hier wie im ganzen Gebäude mit seinen 1500 Quadratmetern Fläche sieben Tage die Woche von 10 bis 17 Uhr immer Ansprechpartner des ökumenischen Seelsorge-Teams, zu dem fünf Festangestellte und 15 Ehrenamtliche gehören, erkennbar an ihren Namensschildern.

Gerade auch am Wochenende „da zu sein“ für sich einsam fühlende Menschen, wenn Freunde sich ihrer Familie oder Freizeit widmen, sei wichtig, sagt Eichelbaum. Der Mittagstisch jeden Mittwoch unter dem Label „Wer is(s)t denn schon gern alleine?“ ist dabei fester Bestandteil eines stetig wachsenden Angebots, genauso wie alle zwei Wochen das Sonntagscafé um 14 Uhr. Auch hier gilt: keine Anmeldung, einfach kommen. „Die Kombination Gastronomie und Seelsorge ist einmalig in Deutschland“, sagt Eichelbaum.

Das Haus am Ostfriedhof liegt unmittelbar neben dem neuen städtischen Krematorium. Hier können Angehörige Trauerfeiern auch selbst gestalten. (Foto: Robert Haas)

An diesem Mittwoch sitzen Bettina Rubow, 64, und Claudia B., 67, als Ehrenamtliche mit an der großen Mittagstafel. So gut wie niemand aus der Runde will sich mit komplettem Namen zitieren lassen, „zu privat“ sei das Erzählte. Die beiden Frauen haben eine eineinhalbjährige Ausbildung zur Trauerbegleiterin gemacht. Claudia B., engagiert sich seit vielen Jahren für Kinder, die nahe Angehörige verloren haben. Im Lauf ihres Lebens sei sie oft mit dem Thema Tod konfrontiert gewesen. „Heute wäre der 70. Geburtstag meines Bruders, der sich mit 28 Jahren suizidiert hat. Solche Todesfälle haben sich durch meine Familiengeschichte gezogen, deshalb fühle ich mich auch von dem Thema angesprochen.“

Bettina Rubow hat schon einigen Menschen beim Sterben zur Seite gestanden. „Jemanden in den Tod zu begleiten, das ist ein sehr intimer Akt, das würde ich nur, und hab es auch schon getan, für nahestehende Personen tun. Aber jemanden zurück ins Leben zu begleiten, das kann ich auch öffentlich und also im Ehrenamt gut leisten.“

Das Unterstützerinnen-Team im Haus wechselt sich auch beim Café-Dienst ab, moderiert bei Bedarf. „Wir sind ein offener Kreis und wir reden über alles Mögliche – aber dann auch über unsere Verstorbenen, wenn es sich ergibt, das ist aber nicht die Regel, dafür ist der Rahmen auch zu groß“, sagt Bettina Rubow. Wem nicht danach ist, sein Herz in größerer Gesellschaft auszuschütten, mit dem können sich Rubow & Co. zu einem Gespräch zurückziehen. Gleich am Café-Eingang links ist dafür ein Tisch reserviert. Oder sie biegen in der Lobby in den anderen Trakt ab, wo man die Tür hinter sich schließen kann. Die Gesprächsräume sind in hellem Oliv gestrichen. Man wähnt sich auf weich gepolsterten Stühlen in einem Kokon. Der Blick geht auch von hier aus durch große Scheiben hinaus in die Herbstlandschaft über den Gräbern.

Bettina Rubow bietet aktuell im Haus zudem einen Kurs an über „Schreiben in Trauer“, Claudia B. „Tanzen für Herz und Seele“. Im ersten Stock des Hauses gibt es auch dafür großzügige Räume. Aktuell zeigt die Künstlerin Angela Eberhard auf allen Ebenen ihre „Totentanz“-Keramiken, Menschen, die mit dem Knochenmann ringen. Das Kunst- und Kultur-Angebot wachse beständig, sagt Sonja Eichelbaum.

Die Künstlerin Angela Eberhard zeigt zurzeit ihre „Totentanz-Reihe“ im Haus am Ostfriedhof. (Foto: Robert Haas)

Ein Glaslüster aus Scherben, gesammelt von Trauernden, ist Zentrum der Lichtvertikale, die über drei Ebenen führt. (Foto: Robert Haas)

Die Künstlerin Barbara Fuchs hat aus zerbrochenen Gläsern, die ihr Trauernde geschenkt haben, einen schimmernden Lüster komponiert, der gleich beim Eingang durch freigeschnittene Deckenlöcher über drei Stockwerke schwebt. Vom anthrazit gestrichenen Untergeschoss, einem meditativen Raum mit großer Wasserschale, führt der Blick dem gläsernen Leuchter entlang nach oben unters Dach, durch das sich sphärisch das Licht des Himmels bricht. Eichelbaum hat ihre eigene Lesart: „Trauer durchbricht alle Ebenen, die des Denkens, des Fühlens und der Erwartbarkeit.“

Die Chefin des Hauses wie auch die Ehrenamtlichen begreifen ihre Rolle als Ansprechpartnerinnen umfassend: „Ich sehe mich als Flaneurin auf dem Friedhof“, sagt Claudia B. „Da kommen ganz viele Fragen, nach einem Feuerzeug, um die Kerze anzuzünden, dem Grab von Rex Gildo, der Urne der eigenen Großmutter. Oder es kommen Menschen, die am falschen Friedhof für die Trauerfeier des Angehörigen gelandet sind. Dann ras’ ich mit denen halt zum richtigen Ort.“ Regelmäßig setze sie sich auch zu jemandem auf die Friedhofsbank. Man kommt ins Reden.

Zentrale Idee dieses Trauerzentrums war es, hier, direkt neben dem neuen städtischen und hochmodernen Krematorium Trauer- und Erinnerungsfeiern abzuhalten. Die ausgegebene Formel der Erzdiözese: In den drei Stunden, die zwischen Einäscherung eines Toten und der Beisetzung der Urne liegen, kann im Haus die Trauerfeier abgehalten werden. Per Videostream, sagt Eichelbaum, ließen sich Verwandte oder Freunde aus anderen Ländern oder Kontinenten digital zuschalten. Noch sei das Kompakt-Paket aber nicht umgesetzt worden. Es bedürfe weiterer Absprachen mit der Stadt.

In eigenen Abschiedsräumen können Angehörige ihre privaten Trauerfeiern gestalten. Wer will, wird seelsorgerisch begleitet. (Foto: Robert Haas)

Angehörige nutzten aber längst die Möglichkeit, unentgeltlich Abschiedsfeiern in eigens dafür konzipierten Räumen zu gestalten. Wer will, kann sich dabei vom Seelsorge-Team des Hauses begleiten lassen. Das Café wird gern genutzt für ein familiäres Trauermahl.

„Es ist mir nicht leicht gefallen, hier zur Kaffeerunde zu kommen“, sagt Hedwig am Mittwochmittag. Sie sei kein Mensch, der gleich losrede, wenn er in eine neue Gruppe stoße. Aber die Ehrenamtlichen hätten sie so gut eingebunden, dass sie wiederkommen wollte. Neben ihr sitzt Marianne. Alle wüssten um die eigene Trauer, man müsse sich hier nicht erklären, sagt die Witwe. „Und wenn man rausgeht, nimmt man keine Schwermut mit, sondern ist gut drauf und freut sich, nette Gespräche geführt zu haben.“