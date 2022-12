Zuvor hat der 25-Jährige der Verkäuferin in einem Imbiss einen Donut schenken wollen. Den lehnte sie ab.

An einem Imbiss-Stand im Münchner Hauptbahnhof hat ein 25-Jähriger am Dienstagabend eine Gehwegplatte gegen den Verkaufstresen in Richtung einer Kassiererin geschleudert. Die Frau wurde nach Angaben der Bundespolizei von dem 40 mal 40 Zentimeter großen Stein nicht getroffen, ebenso wenig der Glastresen.

Zuvor habe er einer Verkäuferin einen Donut schenken wollen, die dies abgelehnt habe. Eine Streife der Bundespolizei wies ihn aus dem Geschäft und dem Hauptbahnhof. Danach sei er mit der Platte zurückgekehrt, die er gezielt geworfen habe. Über Videoaufnahmen und die zuvor aufgenommenen Personalien identifizierten die Beamten den Tatverdächtigen. Er muss sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten.