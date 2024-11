Ein Unbekannter hat mit seinem Drohnenflug am frühen Montagabend eine Sperre mehrerer Gleise am Münchner Hauptbahnhof verursacht. Die Drohne habe sich in der Nähe des Bahnhofs an der Aufhängung einer Oberleitung verfangen, teilte die Bundespolizei mit. Ein bislang unbekannter Freund des ebenfalls unbekannten Piloten hatte das zuvor Mitarbeitern der Deutschen Bahn gemeldet. Als er den Polizeieinsatz erkannte, sei er jedoch geflüchtet.