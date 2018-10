31. Oktober 2018, 13:05 Uhr Polizei in München Behinderungen im Nahverkehr wegen verdächtiger Gepäckstücke

Die Polizei sperrte Teile des Ost- und des Hauptbahnhofs ab. Nach knapp zwei Stunden stellte sich heraus: Die Gepäckstücke waren ungefährlich.

Zwei sich ähnelnde Gepäckstücke haben gegen Mittag zu erheblichen Behinderungen im Münchner Nahverkehr geführt: An den beiden größten Bahnhöfen der Stadt wurden fast zeitgleich verdächtige Gepäckstücke in den jeweiligen Reisezentren entdeckt.

Gegen 11.30 Uhr sperrte die Polizei Teile des Hauptbahnhofs - im Bereich der Schalterhalle und der Bahnsteige von Gleis 15 bis 26. Nahezu der gesamte Zugverkehr war lahmgelegt. Gegen 12 Uhr wurde am Ostbahnhof der Haupteingang geschlossen und der Zugverkehr auf den Gleisen 1 und 2 eingestellt. Spezialkräfte der Polizei rückten an, um die Gegenstände an beiden Bahnhöfen genauer zu untersuchen.

Am Ostbahnhof hat die Polizei die Sperre kurz vor 13 Uhr wieder aufgehoben. Der Inhalt habe sich als ungefährlich herausgestellt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Es habe sich dabei um einen Gleitschirm gehandelt, der mit Folien umwickelt war.

Am Hauptbahnhof lief der Einsatz noch etwas länger. S-Bahnen fuhren deswegen ohne Halt durch. Gegen 13.15 Uhr konnte die Bundespolizei aber auch hier Entwarnung geben: Bei den mit Folie und Klebeband umwickelten Gegenständen handelte es sich um eine Stereoanlage sowie Gepäckstücke. Die Polizei versucht nun die Besitzer aller Gegenstände zu finden.